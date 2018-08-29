Женщину выдали замуж на свадьбе, которую она считала розыгрышем

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Женщина не поняла, что выходит замуж по-настоящему

Юная жительница Гонконга заявила, что ее насильно выдали замуж на свадьбе, которую она считала розыгрышем.

21-летняя женщина рассказала, что была уверена в том, что играет роль невесты в ненастоящей свадьбе, и это часть ее тренинга в качестве сотрудника компании по организации свадеб.

Во время церемонии она и жених подписали настоящие документы о заключении брака.

О том, что она теперь на самом деле замужем, женщина догадалась только по возвращении домой, в Гонконг, где она обратилась за помощью к юристам.

Полиция помочь не смогла из-за недостатка улик, ей пришлось обратиться в местную федерацию профсоюзов.

"Это новая форма брачного мошенничества. Я разочарован и не могу поверить в то, что это возможно в современном Гонконге", - сказал Би-би-си представитель федерации Тонг Камджу.

В мае этого года героиня истории увидела объявление в "Фейсбуке" о стажировке в качестве визажиста. Но после того, как она на него откликнулась, компания предложила ей участвовать в организации свадебных торжеств.

После недели тренингов женщине сказали, что нужно принять участие в фейковой свадьбе-розыгрыше в Китае, и тогда ее обучение будет считаться завершенным.

В июле она подписала документы о заключении брака. В компании ей сказали, что брак будет считаться недействительным.

Но по возвращении домой она узнала, что это не так.

Женщина остается замужней и сейчас - возможно, она подаст на развод. Неизвестно, кем является человек, за которого она вышла замуж, и находится ли он в Гонконге.

"Героиней этой историей воспользовались, она ничего не знала о реальных обстоятельствах происходящего", - объяснили в федерации профсоюзов.

Полиция Гонконга ежегодно фиксирует около 1000 подобных жульнических браков между гражданами Китая и Гонконга. Жители Китая, заключившие брак с жителями Гонконга, могут претендовать на право переселиться в город Гонконг.