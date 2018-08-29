Мясо - часть здоровой диеты. Если это не колбаса

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Исследование канадских ученых опровергает утверждения о вреде мяса для здоровья человека - если речь не идет о колбасе и прочих переработанных мясных продуктах. По мнению канадских диетологов, сбалансированная диета должна исключать сахар и хлеб, но никак не мясо.

В исследовании университета Макмастера приняли участие 218 тысяч человек из 50 стран мира. Людей делили на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе. Так, здоровая диета получала 18 баллов, а наиболее вредная - 11. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний и риском преждевременной смерти.

В результате ученые выяснили, что самая полезная для сердца и всего организма диета должна ежедневно включать в себя красное мясо, фрукты, овощи, орехи, бобы, сыр, йогурт и молоко. Тогда можно на четверть сократить риск преждевременной смерти, и на 22 процента - риск инсульта.

Белое мясо не было включено в исследование. Но ученые утверждают, что польза от обоих видов мяса одинаковая.

Результаты этого исследования вступают в противоречие со многими ранее принятыми рекомендациями по здоровому питанию. Так в 2015 году Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что мясные продукты могут являться канцерогеном группы 1 и вызывают рак. Речь, правда, тогда шла о переработанном мясе. Канадские ученые подчеркивают, что в здоровой диете должно содержаться мясо, которое не подвергалось технологической переработке. То есть, это не должна быть колбаса и ей подобные мясные продукты.

По мнению ученых университета Макмастера, настоящий вред организму наносят рафинированные углеводы. Это искусственно полученный сахар и крахмал, который может содержаться в хлебе, чипсах, печенье, белом рисе и других продуктах. 50 процентов калорий в самой здоровой диете по версии университета Макмастера приходится на углеводы. Другие диеты, как правило, на две трети состоят из углеводов.

Image caption По мнению канадских ученых, из здоровой диеты необходимо исключить хлеб

Ученые также подчеркнули, что употребление в пищу разнообразной диеты из необработанной пищи будет гораздо более эффективным способом защиты здоровья, чем одержимость отдельными питательными ингридиентами и низкокалорийными продуктами. Предыдущее исследование ученых показало, что диеты с низким содержанием жиров только вредят организму.

Помимо мяса, медицинское сообщество спорит о пользе молока. В диете канадских ученых содержится в два раза больше молочных продуктов, чем это обычно рекомендуется диетологами.

Медицинское сообщество в Великобритании по-разному отнеслось к результатом исследований, пишет Times.

Так Джереми Пирсон, заместитель медицинского директора в благотворительном фонде British Heart Foundation воздержался от резких оценок, заявив, что мясо и молочные продукты могут способствовать здоровой сбалансированной диете, но только в умеренных количествах.

Луи Леви, глава отдела питания в Службе общественного здравоохранения Англии выразил обеспокоенность относительно количества молочных продуктов: "Мы согласны с тем, что молочные продукты должны быть включены в рацион. Но нельзя забывать, что их чрезмерное употребление может привести к высокому уровню жира и соли в организме и увеличит риск сердечных заболеваний".