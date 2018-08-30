"Под власть мы не копали". Как пенсионерку на Урале судили за собрание с соседями

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Мировой суд Пригородного района Свердловской области оправдал 63-летнюю жительницу села Покровское Ирину Куценок, на которую глава поселка написала заявление о проведении несогласованного публичного мероприятия.

Заявление в полицию написала глава администрации Покровского Марина Сельская, а поводом стало то, что пенсионерка пригласила в село телевизионщиков, чтобы пожаловаться на долгое отсутствие горячей воды, и позвала на эту встречу соседей.

Пенсионерка не считала себя виновной в чем-либо, а ее адвокат отмечал, что, хотя участковый описал мероприятие как митинг, Сельская в своей жалобе назвала его собранием - а собрания не требуют согласования с властями.

Кроме того, суд заслушал трех свидетелей. Все они приходили на собрание. Первой выступила пенсионерка Лидия Александровна. "Два месяца не было воды, и мы хлопотали. Как не принять участие в этом сходбище?" - цитирует ее слова портал "Между строк".

"Поговорили, но под власть мы не копали, только претензии свои высказали. Мы депутатов выбирали, они должны нас защищать," - продолжила она, добавив, что участковый присутствовал на мероприятии, но не высказывал претензий и не просил разойтись.

Второй свидетель, Мария Улитина, заявила, что провела на мероприятии всего 15 минут, но может отметить, что все было тио и мирно, "никто не дрался и не кричал". Третий свидетель, Тамара Селезнева, описывая Куценок, сказала, что "побольше бы таких людей, как она".

Суд в итоге не стал штрафовать Куценок, не усмотрев в ее действиях признаков нарушения.

"Кто там будет митинги выкрикивать?"

Впервые о деле сообщил портал "Между строк". 1 июня в Покровском планово отключили горячую воду. Как Куценок рассказала Русской службе Би-би-си, местные власти обещали, что отключение продлится две недели, но воду не дали и к концу июля. Тогда пенсионерка обратилась за помощью к журналистам программы "Вести.Урал".

Телевизионщики обещали приехать 1 августа. Накануне Куценок развесила по домам объявления с таким текстом: "1 августа 2018 г. (в среду) в 12 часов приезжают представители ГТРК "Вести Урал" по вопросу отсутствия горячего водоснабжения на протяжении двух месяцев. Сбор жителей у клуба".

Но телевидение так и не приехало. Журналисты объяснили Куценок, что администрация гарантировала: горячую воду дадут 3 августа. Такие же уведомления появились и на подъездах домов.

В тот же день Куценок напечатала новое объявление: "Администрация дала гарантию, что 3 августа будет горячая вода. В связи с этим "Вести.Урал" не приезжают". "Я решила, мало ли [вдруг] кто придет? Я повешу на клубе это объявление", - объясняет она. По словам пенсионерки, к клубу она пришла как раз к полудню 1 августа. Там ее ждали "пять-шесть бабушек", а также глава администрации Покровского Марина Сельская, депутат Горноуральской думы Алла Семенова и участковый.

Между Куценок и Сельской завязался спор. Пенсионерка говорит, что стала критиковать главу администрации за бепредел в селе. По мнению Куценок, в ответ чиновница и решила припугнуть ее штрафом за несанкционированое мероприятие. Пенсионерка своей вины не признает: "Она как бы хочет сказать, что митинг [был]. Никаких плакатов, никаких угроз, ничего не было! Кто там будет митинги выкрикивать? Бабушки старые".

У главы администрации Марины Сельской совсем другая версия событий. Она утверждает, что приехала к клубу, когда там уже шло собрание с участием 15-20 человек. "Она [Куценок] не просила жителей [рассказать о своих проблемах телевидению]. Во-первых, она с умыслом в вечернее время расклеивала объявление... Во-вторых, она администрацию не уведомляла и не спрашивала, когда будет вода и будет ли она вообще", - объяснила Сельская Би-би-си.

По ее словам, очевидно, что пенсионерка планировала массовую акцию: "Она пришла с пакетом документов, чтобы показать, что власть якобы не работает. Были выдвинуты в наш адрес, в адрес администрации претензии. Она же не просто разговаривала!" Сельская подчеркнула, что самостоятельно "не выносит оценку действиям", и поэтому написала заявление в полицию. Глава администрации подчеркнула, что в дальнейшем, вне зависимости от решения суда "не собирается применять в отношении Ирины Александровны [Куценок] никаких санкций".

Два месяца назад Сельская уже писала заявление о проведении несанкционированного мероприятия на жителя соседнего поселка Молодежный Владимира Чувакина. Как писал портал "Между строк", он собрал подписи 27 жителей под петицией с требованием проложить дорогу от Молодежного до Покровского. Когда разные инстанции прислали свои ответы, Чувакин через объявление пригласил подписантов к себе домой, чтобы зачитать им письма чиновников. Но вместо гостей пришла Сельская с полицией. Тогда стражи порядка не усмотрели в действиях мужчины нарушения закона.

В четверг Чувакин пришел на суд по делу Куценок, чтобы поддержать ее.