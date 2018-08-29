В Британии выбрали самые уродливые здания
Эту награду точно не захотел бы получить ни один архитектор: 5 сентября вручат премию самым уродливым зданиям в Британии.
Награду, которую еще называют "премией фурункула", придумали в журнале Building Design; издание предложило читателям выбрать их самое нелюбимое за последний год здание.
Название премии связано с высказыванием принца Чарльза в 1984 году, когда он назвал предложенное расширение лондонской Национальной галереи "чудовищным фурункулом на лице любимого элегантного друга".
Как говорит главный редактор журнала Томас Лейн, премия рассматривается как упражнение с серьезным намерением - привлечь внимание к плохой архитектуре, портящей британские города.
В шорт-лист попали шесть зданий. Победителя выберерет жюри, состоящее из критика Джонатана Гланси, члена органиации "Историческая Англия" Розмари Маккуин и корреспондента Building Design Айки Айе.
Lewisham Gateway, Лондон
Четыре здания, два из которых пока не достроены, возводились на юго-востоке Лондона по проекту реконструкции одной из самых известных своей неприглядностью транспортных развязок. Проект стоил 375 миллионов фунтов, в него входила реконструкция дороги, а также перенаправление двух рек.
В первой очереди возведены два жилых дома, и два еще строятся. Лейн говорит, что развязка стала еще хуже, чем была и называет ее "совершенно ужасающей" для велосипедистов.
"А если вы на машине, то вообще не понимаете, куда едете. Все вокруг в новых домах", - говорит он.
Отель Shankly, Ливерпуль
Пятизвездочный отель расположен в старинном здании и назван в честь легенды футбольного клуба "Ливерпуль" Билла Шанкли.
Со старым обликом здания все в порядке, но многим не нравится недавнее расширение отеля. К нему пристроили крышу, которую называют "гротескной".
Современную пристройку придумал комитет городского совета по планированию.Она настолько не сочетается с историей и характером района, что ее прозвали "уродством на горизонте Ливерпуля".
Частный дом в Стретеме, Лондон
Дом в отдаленном районе, включенном в план расширения Лондона, сконструирован так, чтобы сберегать энергию. Маленькие окна позволяют теплу дольше оставаться внутри.
Лейн называет этот дом "неуклюжим" и "инородным пятном на городском пейзаже". "К тому же, на нем солнечные батареи, которые обычно не разрешаются в таких районах", - говорит он.
Торговый центр Redrock, Манчестер
В торговом центре стоимостью 45 миллионов фунтов на юге Манчестера разместились магазины, рестораны, бары и кино. Его внешний облик напоминает непрозрачный контейнер кубической формы. Такие здания в какой-то момент буквально окружили британские города, пишет Building Design.
Haydn Tower, Лондон
Жилой комплекс из трех зданий высотой до 37 этажей Nine Elms Point расположился вокруг огромного супермаркета. 28-этажная Haydn Tower, которая вошла в лист, уже заселена, а самое высокое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
Beckley Point, Плимут
Здание, которое задумывалось похожим на высотки Нью-Йорка или Лас-Вегаса, выбивается из облика низкозастроенного Плимута. Это самое высокое здание на юго-западе Англии.
"Здание собрано из вертикальных осей разноцветных фасадов, собранных вместе, и образующих неловко сужающийся зиккурат", - пишет о номинанте Building Design.
Журнал отмечает, что в здании плохо все - от "входа, грубо сформированного на фундаменте" до возвышающегося пирамидального шпиля.