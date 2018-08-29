В Британии выбрали самые уродливые здания

Правообладатель иллюстрации Google maps Image caption Lewisham Gateway

Эту награду точно не захотел бы получить ни один архитектор: 5 сентября вручат премию самым уродливым зданиям в Британии.

Награду, которую еще называют "премией фурункула", придумали в журнале Building Design; издание предложило читателям выбрать их самое нелюбимое за последний год здание.

Название премии связано с высказыванием принца Чарльза в 1984 году, когда он назвал предложенное расширение лондонской Национальной галереи "чудовищным фурункулом на лице любимого элегантного друга".

Как говорит главный редактор журнала Томас Лейн, премия рассматривается как упражнение с серьезным намерением - привлечь внимание к плохой архитектуре, портящей британские города.

В шорт-лист попали шесть зданий. Победителя выберерет жюри, состоящее из критика Джонатана Гланси, члена органиации "Историческая Англия" Розмари Маккуин и корреспондента Building Design Айки Айе.

Lewisham Gateway, Лондон

Четыре здания, два из которых пока не достроены, возводились на юго-востоке Лондона по проекту реконструкции одной из самых известных своей неприглядностью транспортных развязок. Проект стоил 375 миллионов фунтов, в него входила реконструкция дороги, а также перенаправление двух рек.

В первой очереди возведены два жилых дома, и два еще строятся. Лейн говорит, что развязка стала еще хуже, чем была и называет ее "совершенно ужасающей" для велосипедистов.

"А если вы на машине, то вообще не понимаете, куда едете. Все вокруг в новых домах", - говорит он.

Отель Shankly, Ливерпуль

Пятизвездочный отель расположен в старинном здании и назван в честь легенды футбольного клуба "Ливерпуль" Билла Шанкли.

Со старым обликом здания все в порядке, но многим не нравится недавнее расширение отеля. К нему пристроили крышу, которую называют "гротескной".

Современную пристройку придумал комитет городского совета по планированию.Она настолько не сочетается с историей и характером района, что ее прозвали "уродством на горизонте Ливерпуля".

Правообладатель иллюстрации Google maps

Частный дом в Стретеме, Лондон

Дом в отдаленном районе, включенном в план расширения Лондона, сконструирован так, чтобы сберегать энергию. Маленькие окна позволяют теплу дольше оставаться внутри.

Лейн называет этот дом "неуклюжим" и "инородным пятном на городском пейзаже". "К тому же, на нем солнечные батареи, которые обычно не разрешаются в таких районах", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Google maps

Торговый центр Redrock, Манчестер

В торговом центре стоимостью 45 миллионов фунтов на юге Манчестера разместились магазины, рестораны, бары и кино. Его внешний облик напоминает непрозрачный контейнер кубической формы. Такие здания в какой-то момент буквально окружили британские города, пишет Building Design.

Правообладатель иллюстрации Google Maps

Haydn Tower, Лондон

Жилой комплекс из трех зданий высотой до 37 этажей Nine Elms Point расположился вокруг огромного супермаркета. 28-этажная Haydn Tower, которая вошла в лист, уже заселена, а самое высокое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Правообладатель иллюстрации Google maps Image caption Haydn Tower - слева

Beckley Point, Плимут

Здание, которое задумывалось похожим на высотки Нью-Йорка или Лас-Вегаса, выбивается из облика низкозастроенного Плимута. Это самое высокое здание на юго-западе Англии.

"Здание собрано из вертикальных осей разноцветных фасадов, собранных вместе, и образующих неловко сужающийся зиккурат", - пишет о номинанте Building Design.

Журнал отмечает, что в здании плохо все - от "входа, грубо сформированного на фундаменте" до возвышающегося пирамидального шпиля.