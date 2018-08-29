Действительно ли так ужасно работать в Amazon? Берни Сандерс решил разобраться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники по всему миру говорят о тяжелых условиях работы в компании

Компания Amazon предложила сенатору Берни Сандерсу, который ведет кампанию против суровых условий работы, самому посмотреть на работу ее сотрудников. Сортировочные центры Amazon не первый год критикуют за тяжелые условия работы для сотрудников, но компания самого богатого человека в мире все отрицает.

"Сенатор Сандерс продолжает свои неточные и неверные обвинения в отношении Amazon. Мы находимся в постоянном контакте с его офисом и дали ему и его команде возможности посетить один из наших центров исполнения", - написала компания в своем блоге.

Такой ответ - нетипичен для Amazon. Компания обычно воздерживается от каких-либо комментариев в связи с критикой. Например, Amazon никак не комментировала обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в масштабной неуплате налогов и почтовых расходов.

Сандерс продолжает нападки на Amazon на протяжении нескольких месяцев. Сенатор и бывший кандидат в президенты США считает, что компания платит недостойную зарплату сотрудникам низшего звена, из-за чего им приходится пользоваться талонами на еду, медицинскими программами для нуждающихся и субсидированным жильем.

Компания заявляет, что выводы о зарплате неверные, а те, кто получал талоны на еду, работали неполный рабочий день.

Сандерс предлагает работникам компании низшего звена (речь в первую очередь идет о сотрудниках сортировочных центров онлайн-ритейлера) рассказывать о том, как с ними обращаются. Политик готовит законопроект, по которому компании масштаба Amazon должны будут платить налоги, соразмерные с получаемыми их работниками государственными льготами. Он представит его в сентябре 2018 года.

"Налогоплательщики этой страны не должны заставлять пользоваться субсидиями сотрудников, работающих в компании мистера [Джеффа] Безоса. Это абсурд", - заявил Сандерс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенатор Берни Сандерс призвал сотрудников Amazon рассказывать о своей работе

На своем сайте он запустил петицию, призывающую улучшить условия для работников Amazon, в которой утверждает, что Безос за 10 секунд зарабатывает больше, чем средний сотрудник получает за год.

Позитивные истории

Amazon в ответ заявила, что работники поделятся с ним своими "позитивными историями" работы в компании, и запустила программу "амбассадоров", в ходе которой обычные сотрудники складов отвечали на критику компании в Твиттере. Они писали, что работникам можно ходить в туалет, и что они в состоянии оплачивать свои счета.

На прошлой неделе журналисты TechCrunch обнаружили в Твиттере 15 профилей, авторы которых называют себя амбассадорами Amazon и рассказывают о преимуществах работы в компании.

"А вы знали, что Amazon платит сотрудникам складов на 30% больше, чем другие ритейлеры? Я горжусь работой в Amazon - они заботятся обо мне. Намного лучше, чем предыдущие работодатели", - пишет один из пользователей в ответ на пост с критикой.

TechCrunch замечает, что некоторые из этих сотрудников пишут, что работают на складе, и им не платят за их работу по улучшению имиджа компании. При этом в Amazon говорят, что эта должность оплачивается, так как "важно рассказывать людям о фактических условиях работы у нас".

Компания уже несколько лет известна своими тяжелыми условиями работы: так, например, изданию Business Insider сотрудники рассказывали, что им трудно выделить себе даже перерыв на туалет и обед, так как они засчитываются в нерабочее время. Если перерывов будет слишком много, сотрудника уволят.

В начале двухтысячных Amazon,к примеру, сталкивался с критикой в связи с тем, что экономил на кондиционерах в сортировочных центрах. После того, как об этом стало широко известно, компания улучшила условия труда.

Они говорили, что вкупе с серьезным досмотром при входе в здание и постоянным видеонаблюдением работник чувствует себя роботом. Все эти меры обусловлены обещанием компании доставлять посылки максимально быстро - во многих случаях в течение суток.