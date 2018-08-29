Пресс-служба Кадырова посоветовала не воспринимать его слова буквально

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Рамзан Кадыров предупредил правозащитников, что после окончания суда над Оюбом Титиевым Чечня станет для них запретной территорией

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов посоветовал не воспринимать буквально слова Рамзана Кадырова о "вводе санкций" против правозащитников. На прошлой неделе Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками, заявил, что после завершения суда над главой чеченского "Мемориала" Оюбом Титиевым запретит въезд на территорию региона правозащитникам, которых в своей речи он поставил в один ряд с террористами и экстремистами.

Русская служба Би-би-си связалась с пресс-секретарем главы Чечни, чтобы спросить, как глава региона планирует запретить правозащитникам, являющимся гражданами России, приезжать в один из регионов страны.

"Когда Рамзан Ахматович говорит о каких-то журналистах и правозащитниках, он говорит о так называемых правозащитниках и о так называемых журналистах, - пояснил Каримов. - В данном случае одна госпожа и другие каждый раз вмешиваются непосредственно в судебный процесс, пытаются спровоцировать службу судебных приставов на какие-то действия ограничительные".

На уточняющий вопрос корреспондента Би-би-си о том, что значат слова Кадырова о запрете на въезд в Чечню, Каримов ответил: "Подождите, вы же серьезный человек! Вы как, буквально это все [воспринимаете]? Вы что, полагаете, что Рамзан Ахматович отдает приказы пограничной службе России? [Чечня] - это территория Российской Федерации".

На еще один уточняющий вопрос, правильно ли Би-би-си понимает, что эти слова Кадырова не нужно воспринимать буквально, Каримов подтвердил: "Ну конечно!"

"Официально говорю: Чечня станет запретной территорией"

22 августа Кадыров, выступая перед сотрудниками МВД Чечни, заявил: "Просто чтобы в очередной [раз] доказать, что они болтуны, что они врут, что они защищают интерес отдельных государств, мы не лезем, пока ничего не говорим. Пусть ходят, пусть приезжают в Шали, в Грозный. Но после того, как суд закончится, - нет. Пусть приводят любую власть со всего мира - или они меня убьют, или [для них будет введен] запрет на нашей территории, потому что они мешают мирно жить нашему народу. Официально говорю правозащитникам: когда суд примет решение, то для них Чечня [станет] запретной территорией, как для террористов, экстремистов и тому подобных".

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Видео речи Кадырова (на чеченском) опубликовал телеканал "Грозный". Глава Чечни высказался по поводу судебного процесса над Оюбом Титиевым, руководителем чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал".

Правоохранительные органы региона обвиняют Титиева в хранении наркотиков, в настоящее время судебные заседания по делу продолжаются. Многие правозащитники, в том числе представители Amnesty International и Human Rights Watch, регулярно приезжают на процесс.

После заявления Кадырова правозащитники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на высказывания главы Чечни. "В заявлениях Рамзана Кадырова усматривается намерение совершить противозаконные действия. Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, и на ее территорию распространяется действие российских законов и международных обязательств России в области прав человека", - говорилось в письме.

Кремль высказался о ситуации еще до этого заявления. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, в каком контексте прозвучали слова Кадырова.

"Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских", - говорил Песков, призвав "дифференцировать правозащитников", поскольку многие из них выполняют очень важные функции.