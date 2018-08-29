США пожаловались в ВТО на ответные пошлины России

Правообладатель иллюстрации FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption Штаб-квартира ВТО в Женеве

США направили в ВТО запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на импорт ряда американских товаров. Это первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации.

В июле Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США в качестве ответной меры на решение США обложить пошлинами зарубежные поставки стали и алюминия.

Под меры попали некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

В запросе США в ВТО указано, что Россия нарушает правила ВТО, так как не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов организации.

В российском министерстве экономического развития, комментируя начало процедуры подачи иска, заявили, что "США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной".

"Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от "специальных защитных мер", принятых другой страной (в данном случае - США)", - сообщили в министерстве.

Согласно процедуре, на урегулирование спора отводится 60 дней. Если спор не будет улажен, будет сформирована третейская группа.

В Кремле также не согласны с иском США в ВТО против России. "Не считаем это нормальным, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Безусловно, Россия будет использовать здесь всю широкую палитру контраргументов".

Торговая война Дональда Трампа

В марте этого года президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести экспортные пошлины на поставки алюминия (10%) и стали (25%). По словам Трампа, избыток стали и алюминия на мировом рынке угрожает банкротством американским производителям - а они жизненно важны для безопасности страны.

Исключение из новых пошлин было сделано для Канады, Мексики и ЕС, чтобы провести переговоры. Но закончить их в установленный срок - до 1 июня - так и не удалось. В итоге министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня по вашингтонскому времени новые пошлины распространяются на все страны.

22 мая Россия уведомила ВТО, что ущерб России от торговых ограничений США оценивается в сумму 537,6 млн долларов. "Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США", - говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

По правилам ВТО, именно в пределах этой сумму Россия и может ввести ответные меры. Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Общий объем импорта в Россию из США - 12,6 млрд долларов в 2017 году, согласно данным ФТС. Самая крупная статья импорта США в Россию проходит по "секретному коду" - таких товаров было ввезено на 3,6 млрд долларов.

Кроме России спор с США в ВТО инициировали Евросоюз, Канада, Мексика, Норвегия, Индия и Китай.