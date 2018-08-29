Вице-президент НЛМК выпал из окна Дома на набережной. СК приступил к проверке

Правообладатель иллюстрации Tass via Getty Images Image caption Тело Бруно Чарльза де Кумана было обнаружено на тротуаре возле знаменитого Дома на набережной

Главное следственное управление СК по Москве начало доследственную проверку гибели вице-президента группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), бельгийца Бруно Чарльза де Кумана.

По сообщениям различных СМИ со ссылкой на источники, он выпал с девятого этажа Дома на набережной на улице Серафимовича.

НЛМК подтвердил гибель своего топ-менеджера и выразил свои соболезнования его близким. В компании заявили, что шокированы произошедшим, но отказались комментировать ситуацию до выяснения всех обстоятельств.

Должность вице-президента по исследованиям и разработкам была введена в НЛМК в прошлом году, и де Куман стал первым, кто занял этот пост.

Вскоре после его назначения в пресс-релизе НЛМК от июня 2017 года объяснялось, что новый вице-президент займется развитием исследовательских центров предприятий группы НЛМК, в частности, будет отвечать за разработку инновационных видов продукции.

Ранее он занимался исследованиями стали в университетах Бальгии, США и Южной Кореи.

Миллионные потери

Правообладатель иллюстрации Tass via Getty Images Image caption СК начал расследование гибели бельгийца

НЛМК - один из крупнейших в России производителей стали. В списке Forbes крупнейших российских частных компаний он занимает 12 место.

Группа принадлежит бизнесмену Владимиру Лисину, одному из самых богатых людей в России.

Известно, что состояние достояние Лисина упало на 4% (832 млн долларов) после того, как в начале августа помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изымать сверхдоходу у металлургических компаний.

В письме, направленном Белоусовым Путину, указывались 14 компаний, в том числе и НЛМК. Правительство отвергло эту идею, но акции компаний пошли резко вниз.

Сам Лисин резко раскритиковал предложение Белоусова.