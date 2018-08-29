Вице-президент НЛМК выпал из окна Дома на набережной. СК приступил к проверке
Главное следственное управление СК по Москве начало доследственную проверку гибели вице-президента группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), бельгийца Бруно Чарльза де Кумана.
По сообщениям различных СМИ со ссылкой на источники, он выпал с девятого этажа Дома на набережной на улице Серафимовича.
НЛМК подтвердил гибель своего топ-менеджера и выразил свои соболезнования его близким. В компании заявили, что шокированы произошедшим, но отказались комментировать ситуацию до выяснения всех обстоятельств.
Должность вице-президента по исследованиям и разработкам была введена в НЛМК в прошлом году, и де Куман стал первым, кто занял этот пост.
Вскоре после его назначения в пресс-релизе НЛМК от июня 2017 года объяснялось, что новый вице-президент займется развитием исследовательских центров предприятий группы НЛМК, в частности, будет отвечать за разработку инновационных видов продукции.
Ранее он занимался исследованиями стали в университетах Бальгии, США и Южной Кореи.
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Миллионные потери
НЛМК - один из крупнейших в России производителей стали. В списке Forbes крупнейших российских частных компаний он занимает 12 место.
Группа принадлежит бизнесмену Владимиру Лисину, одному из самых богатых людей в России.
Известно, что состояние достояние Лисина упало на 4% (832 млн долларов) после того, как в начале августа помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изымать сверхдоходу у металлургических компаний.
В письме, направленном Белоусовым Путину, указывались 14 компаний, в том числе и НЛМК. Правительство отвергло эту идею, но акции компаний пошли резко вниз.
Сам Лисин резко раскритиковал предложение Белоусова.