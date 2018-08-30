Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов освободился из колонии

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Соколов на суде утверждал, что в его действиях не было состава преступления

Журналист РБК Александр Соколов, приговоренный к 3,5 годам колонии по делу об организации экстремистского сообщества, освободился из исправительной колонии в Чувашии.

"28 августа все-таки выпустили за колючую проволоку", - написал Соколов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В беседе с "Медиазоной" журналист пояснил, что его освободили благодаря новому закону, по которому один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

В августе 2017 года Тверской суд Москвы приговорил Соколова к трем с половиной годам заключения. Журналист и его соратники по инициативной группе за проведение референдума "За ответственную власть" были признаны виновными в организации экстремистского сообщества.

Реальные тюремные сроки по этому делу также получили Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Еще один фигурант дела - публицист Юрий Мухин - был приговорен к условному сроку.

Запретный референдум

По версии следствия, под видом инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ЗОВ) Соколов и его соратники продолжали деятельность организации "Армия воли народа", которая была признана экстремистской и запрещена.

Активисты ЗОВ добивались проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", согласно которому деятельность всех должностных лиц, включая президента, должна была бы оцениваться народом.

Однако следствие посчитало, что истинной целью обвиняемых было "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем".

Сам Соколов заявлял, что уголовное преследование в отношении него было связано с его профессиональной деятельностью, в том числе с антикоррупционными расследованиями в отношении госкорпораций.

В частности, он был автором громкого расследования РБК о коррупции при строительстве космодрома Восточный.

Судебное разбирательство в Тверском районном суде Москвы длилось почти девять месяцев. Процесс над Соколовым вызвал широкий резинанс, за него вступились как представители РБК и многие другие журналисты, так и правозащитные организации.

Вопрос о судьбе Соколова несколько раз поднимался на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства обещал разобраться в ситуации, однако в итоге Соколов все же был осужден на 3,5 года колонии.