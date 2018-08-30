Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS/Getty Images Image caption В первой четверке оказались Игорь Сечин (слева) и Алексей Миллер

Российский журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг наиболее влиятельных бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников. Одним из параметров, по которым оценивали участников списка, стала близость к Владимиру Путину или "Единой России".

Рейтинг состоит из 100 человек, первое место в нем "автоматически" занял президент России Владимир Путин, "как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".

Места со второго по четвертое заняли руководители госкомпаний - глава Сбербанка Герман Греф, предправления "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев занял лишь пятую строчку рейтинга. В первую десятку вошли лишь два представителя частного капитала - это глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов (шестое место) и президент "Лукойла" Вагит Алекперов (десятое место).

Как составлялся рейтинг

Изначально составители рейтинга включили в лонг-лист 200 богатейших богатых бизнесменов, директоров 300 крупнейших компаний и системообразующих банков, руководителей силовых структур, высших чиновников, а также представителей региональных властей.

Получившийся список разбили на группы по количеству сотрудников, размеру выручки (у чиновников - бюджета под управлением, у губернаторов - валового регионального продукта), возможности непосредственно влиять на жизнь людей, возможности влиять на несколько отраслей и по близости к Путину или "Единой России".

На основе этого был составлен рейтинг из 100 человек с высшими баллами.

В этом году Владимир Путин впервые за пять лет лишился первого места в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей мира, составляемом американским журналом Forbes. Он уступил лидирующую позицию председателю КНР Си Цзиньпину.

Как отмечали составители рейтинга, огромное международное влияние Путина во многом объясняется зависимостью Европы от российских нефти и газа, так как российский "Газпром" - один из крупнейших поставщиков Евросоюза.

Конфликт в журнале

Этим летом между редакцией российского Forbes и владельцем издания Александром Федотовым произошел конфликт после того, как с должности главного редактора был уволен Николай Усков. Он оспаривает свое увольнение в суде.

После этого и.о. главного редактора стал Николай Мазурин, но и он вскоре был уволен после того, как, по заявлению сотрудников журнала, отказался по требованию издателя убрать из августовского номера статью о братьях Магомедовых.

Сотрудники издания также жаловались на долги по зарплате и призывали руководство головного офиса американской Forbes Media вмешаться в конфликт.