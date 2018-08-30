Гарри и Меган: первый выход в свет после летних каникул

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Герцог и герцогиня Сассекские посетили один из самых популярных лондонских мюзиклов "Гамильтон" в театре Victoria Palace.

"Гамильтон" - американский мюзикл о жизни Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки.

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Шоу получило премию "Грэмми" за лучший альбом на основе театрального мюзикла и Пулитцеровскую премию за лучшее драматическое произведение.

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Показ, который посетили принц Гарри и его жена Меган, был организован для сбора средств в пользу организации Sentebale.

Этот благотворительный фонд принц Гарри создал вместе с принцем королевства Лесото в 2006 году для помощи африканским детям и молодым людям с ВИЧ.

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После спектакля, во время которого герцог и герцогиня сидели не в королевской ложе, а среди обычных зрителей, Гарри и Меган пообщались с создателями мюзикла и актерами, принимавшими в нем участие.

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