"Она была моей жизнью". Американка женилась на свой умершей подруге

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бонни Фостер и Беверли Гроссан прожили вместе больше 50 лет

Суд штата Юта объявил законными супругами 74-летнюю американку Бонни Фостер и ее подругу Беверли Гроссан, скончавшуюся в мае этого года в Солт-Лейк-Сити.

Эта пара прожила в гражданском браке более 50 лет.

Однополые браки в этом американском штате были узаконены в 2013 году, но закона о гражданском браке в Юте нет.

Тем не менее его жители могут в таких случаях подавать прошения в суд о признании брака действительным.

Бонни Фостер говорит, что в момент, когда прозвучало решение судьи, ее сердце наполнилось любовью.

"Судья Корум подошел, обнял меня и сказал: "Да, теперь вы в браке", - рассказала эта пожилая женщина в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Bonnie Foerster Image caption Две женщины впервые встретились в Нью-Йорке в январе 1968 года

Адвокат женщины Роберт Хул сказал, что решение судьи необычно, хотя и не является беспрецедентным.

"В Юте это второе решение подобного рода, - говорит адвокат. - В отношении разнополых пар подобные случаи особенно редки".

Роберт Хул, знавший эту пару много лет, утверждает, что эти две женщины были очень близки.

50 лет любви

"Она была создана для меня, а я была создана для нее", - говорит Бонни о Беверли, с которой она прожила более 50 лет.

Две женщины впервые встретились в Нью-Йорке в январе 1968 года, когда Бонни Фостер решила сбежать от избивавшего ее мужа.

Бонни залечивала сломанные ребра и прятала синяки под темными очками.

"Я была вся переломана, - вспоминает Бонни Фостер. - Она подошла ко мне и сказала: "Сними очки, на улице январь".

Все произошло в один миг.

"Я влюбилась. Заглянула в ее синие глаза и влюбилась. Она стала для меня единственной", - говорит Бонни.

Правообладатель иллюстрации Bonnie Foerster Image caption "Мы много смеялись", - вспоминает Бонни Фостер

Спустя неделю они стали жить вместе и с этого момента были неразлучны.

Бонни Фостер рассказывает, что они всегда были очень дружны, несмотря на проблемы.

"Мы много смеялись. Мы никогда не ложились спать злыми. Мы говорили "люблю тебя", даже если иногда злились друг на друга", - вспоминает она.

В 1979 году пара переехала в Юту, чтобы заботиться о болевшей матери Беверли Гроссан.

Всю свою совместную жизнь пара была вынуждена преодолевать различные трудности, связанные с плохим здоровьем Бонни Фостер.

Ей пришлось бороться с раком груди и раком шейки матки, она ослепла, прошла через 29 поддерживающих операций. Из-за редкой костной инфекции в 2016 году ей ампутировали обе ноги.

"Она всегда была рядом, поддерживала меня. Она была женщиной удивительных моральных принципов", - говорит Бонни Фостер о своей подруге.

Несмотря на то, что последний месяц перед смертью Беверли женщины лечились в разных больницах, Бонни была рядом с подругой, когда та умерла.

"Я потеряна. Я не знаю, кто я теперь. Она была моей жизнью", - говорит женщина.