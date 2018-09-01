Жизнь под метеоритным дождем и гены для хорошего сна. Научные новости недели

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Каждую неделю мы выбираем для вас самое важное и любопытное из мира науки. Вот последние новости, которые не стоит пропускать.

1. Жизнь на Земле появилась гораздо раньше, чем мы думали

Ученые из Бристольского университета в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution, приводят доказательства того, что жизнь на нашей планете появилась еще во время так называемой поздней тяжёлой бомбардировки - периода, когда на Луну, а также Землю, Марс и другие планеты Солнечной системы обрушилось огромное количество метеоритов.

Проанализировав 29 белков, присутствующих в геноме всех живых организмов, ученые выяснили, что наш последний универсальный общий предок (last universal common ancestor или LUCA) жил 4,5 млрд лет назад.

Сама планета образовалась 4,567 млрд лет назад, то есть немногим ранее. А столкновение Земли с гипотетической планетой Теей, в результате которого предположительно появилась Луна, случилось 4,52 млрд лет назад (эта катастрофа принимается учеными за точку отсчета, так как она должна была стереть любую жизнь с лица земли, даже если она до этого существовала). То есть жизнь на планете зародилась вскоре (по меркам Вселенной) после образования Земли и пережила масштабную метеоритную бомбардировку.

Авторы исследования считают, что вряд ли можно уверенно утверждать, что они вычислили точную дату возникновения жизни, но в одном они уверены наверняка: это произошло раньше, чем 3,9 млрд лет назад.

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2. В поисках Новой физики

Международная команда ученых, работающих с Большим адронным коллайдером, объявила, что им впервые удалось зафиксировать распад бозона Хиггса на b-кварки (боттом-кварки). Наблюдать "неуловимый" распад не удавалось на протяжении шести лет, хотя согласно теории бозон Хиггса распадается на пару b-кварков в 60% случаев.

В 2012 году на БАК был обнаружен бозон Хиггса. Ученые фиксировали его распад на такие частицы, как тау-лептоны, t-кварки, а теперь и на b-кварки. "Блестящая работа БАК и современные технологии машинного обучения позволили нам добиться этого раньше, чем ожидалось", - прокомментировал новейшее наблюдение Джоэл Батлер, один из ученых, принимавших участие в исследовании.

И хотя ученые значительно продвинулись в своих изысканиях, открытие лишь подтвердило разработанную в XX веке Стандартную модель физики частиц. Однако она не в состоянии объяснить такие феномены, как, например, антиматерия и темная материя, а также гравитационные волны. И все попытки ученых создать Новую физику пока терпят крах.

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3. На наши сны влияют гены

Сновидения приходят к нам во время фазы так называемого быстрого сна (производное от выражения "быстрые движения глаз", Rapid eye movement sleep, REM-sleep). Эта фаза очень важна для физического и эмоционального благополучия человека, но о её особенностях ученым пока известно мало.

Как следует из опубликованного на этой неделе исследования, за функционирование мозга в фазе быстрого сна отвечают два определенных гена.

Такой вывод ученые сделали, ставя опыты на мышах.

"Выключая" определенные гены, они смотрели на последствия такого редактирования генома. Оказалось, что одновременное "выключение" двух ацетилхолиновых рецепторов - Chrm1 и Chrm3 - приводит к почти полному исчезанию фазы REM. При этом мыши благополучно пережили подобные манипуляции.

Исследователи установили, что независимо друг от друга эти рецепторы отвечают за продолжительность разных фаз сна: Chrm1 - быстрого сна, а Chrm3 - медленного (non-REM sleep).

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4. Прививка от угревой сыпи

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Investigative Dermatology, дает надежду миллионам тинейджеров (и не только им): ученые разрабатывают вакцину против акне (воспалительное заболевание кожи, выражающееся в форме угревой сыпи). Оказалось, что антитела против токсинов, вырабатываемых пропионибактериями акне, снижают воспалительные процессы на коже человека.

Ученые смогли уменьшить воспаление у мышей и на лабораторных образцах клеток кожи человека. "Текущие варианты лечения часто неэффективны или не подходят для 85% подростков и более чем 40 миллионов взрослых американцев, которые страдают от этого многофакторного воспалительного кожного заболевания. Поэтому так важно разработать новые, безопасные и эффективные методы лечения", - поясняют авторы исследования.

Несмотря на то, что эта болезнь жизни человека не угрожает, она приносит много переживаний и дискомфорта.

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5. Козы умеют распознавать эмоции на лице человека. И больше любят радостных людей

Ученые знают, что некоторые прирученные животные, например, собака или лошадь, способны распознавать выражение лица своего хозяина. Но о том, что козы тоже понимают человека, прежде наука не знала.

Исследование международной команды ученых, опубликованное в последнем выпуске Royal Society Open Science, рассказывает о том, как ученые впервые смогли "прочитать мысли" этих животных. Козам показывали изображения одновременно двух незнакомых им людей с разными выражениями лица (например, агрессивное и счастливое). Животному давали свободу в изучении этих изображений - ученые наблюдали со стороны, что же оно сделает, увидев снимки, закрепленные на стене.

Оказалось, что козам больше нравятся изображения радостных людей, нежели тех, у кого на лице видны испытываемые ими негативные эмоции. Ученые сделали вывод, что эти животные могут различать выражение на лице человека и понимают его.

По мнению исследователей, каждый, кто постоянно общается или работает с домашними животными, должны принять к сведению их находку. "Исследование очень важно для нашего общения со скотом и другими животными, так как способность воспринимать человеческие эмоции может быть не только у домашних животных, а у гораздо большего круга зверей", - отмечают авторы статьи.