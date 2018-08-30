Новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Магомед Мусаев

У российского журнала Forbes сменился владелец. Им стал предприниматель Магомед Мусаев. В журнал возвращается бывший главный редактор Николай Усков.

О том, что у российского Forbes сменился владелец, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к изданию. Новым собственником стал Мусаев, которого "Коммерсант" ранее называл зятем Рамазана Абдулатипова, бывшего главы Дагестана.

В медиахолдинге ACMG подтвердили сделку. В сообщении компании, переданном Би-би-си, также говорится, что исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин, а Николай Усков вернется в Forbes на новую позицию редакционного директора. Издателем вновь назначена Наталья Гандурина.

Усков был уволен с должности главного редактора Forbes в июне, после чего судился с бывшим работодателем. Его сменил Мазурин, который также был уволен после того, как, по заявлению сотрудников журнала, отказался по требованию издателя убрать из августовского номера статью о бизнесе братьев Магомедовых.

Вместо Мазурина исполняющим обязанности главреда стал Андрей Золотов, который до этого возглавлял издание Forbes Life.

В сообщении ACMG говорится, что структуры Мусаева возьмут на себя погашение долгов издания. Гандурина и Усков согласились отозвать свои иски к бывшим владельцам журнала. Федотов отзывает встречный иск к Ускову, говорится в пресс-релизе ACMG.

Сотрудники издания ранее жаловались на долги по зарплате и призывали руководство головного офиса американской Forbes Media вмешаться в конфликт.

По данным источников Русской службы Би-би-си, ближайший номер журнала поступит в продажу позже обычного из-за долгов перед типографией.

Бизнесмен Магомед Мусаев - основатель и президент международного холдинга Global Venture Alliance, он занимается венчурными инвестициями. GVA помогает инвесторам, в том числе из России, вкладывать деньги в технологические стартапы, сказано в сообщении медиахолдинга.

В 2004-2009 годах Мусаев возглавлял ОАО "ГАО «Всероссийский выставочный центр" (ВДНХ). Выходец из Дагестана, окончил Дагестанский государственный медицинский институт.

Предыдущая смена собственника

Журнал с осени 2015 года входил в структуру издательского дома ACMG, который также издает журналы OK!, L'Officiel и SNC. Президент издательского дома - Александр Федотов - стал владельцем российской версии журнала Forbes осенью 2015 года, когда немецкая компания Axel Springer продала ему свой российский бизнес, подчинившись закону, запретившему иностранцам владеть более 20% в СМИ.

Осенью 2016 года журнал оказался в центре скандала из-за ежегодного рейтинга зарплат российских топ-менеджеров. В нем фигурировал глава ВТБ Андрей Костин, однако, в отличие от остальных глав компаний, его зарплата указана не была.

Forbes тогда объяснил это тем, что ВТБ не предоставил необходимые данные. При этом, например, в 2013 году журнал судился с "Роснефтью" из-за публикации оценки зарплаты главы компании Игоря Сечина. Тогда Forbes проиграл суд, но публиковать доходы Сечина продолжил.

Как писали "Ведомости", именно Федотова журналисты российского Forbes заподозрили в попытке скрыть зарплату Костина. Автор рейтинга зарплат, редактор Forbes Елена Березанская подтверждала, что информация о вознаграждении была снята по личному указанию владельца ACMG.