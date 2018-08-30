"Яндекс" удалил пиратский контент из-за угрозы блокировки

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"Яндекс" убрал из выдачи "Яндекс.Видео" ссылки на пиратский контент, который через суд требовала удалить компания "Газпром-медиа". Во вторник в Роскомнадзоре заявили, что у сервиса есть три дня на выполнение требования, иначе ему грозит блокировка.

"Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи "Яндекса", мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями", - говорится в заявлении "Яндекса", поступившем в Би-би-си.

Как пояснили в компании, блокировка сервиса "Яндекс.Видео" привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени.

В то же время в компании подчеркнули, что "Яндекс" не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта и, соответственно, не может отделить спорный контент от легального. Поэтому в числе удаленных могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем.

"В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на "Яндексе", а ресурсы "Газпром-медиа", вполне возможно, лишились части трафика", - отметили в "Яндексе".

В компании заявили, что продолжают считать требования "Газпром-медиа" необоснованными и намерены оспаривать их в суде.

24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и "Супер", которые требовали от "Яндекса" удалить из сервиса "Яндекс.Видео" ссылки на пиратские сайты с сериалами, права на которые принадлежат телеканалам группы "Газпром-медиа".

Роскомнадзор в понедельник направил "Яндексу" уведомление о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео".

Согласно закону, компания должна ограничить доступ к соответствующим ресурсам не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления - то есть до конца четверга, 31 августа.