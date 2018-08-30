Молодая актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

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Прокуратура Парижа начала предварительное расследование обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании против французского актера Жерара Депардье.

Обвинения были выдвинуты в понедельник 22-летней французской актрисой, имя которой не сообщается, однако известно о них стало только сейчас.

Сам Депардье все обвинения отвергает, сообщил его адвокат агентству Франс пресс.

"Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает", - сказал адвокат.

По его словам, Депардье подтверждает, что знаком с девушкой, однако полностью отвергает любую агрессию и насилие по отношению к ней.

По данным французских СМИ, девушка сообщила о двух инцидентах, которые произошли в августе в парижском доме Депардье во время репетиций.

По данным источников газеты Parisien, 69-летний Депардье был другом отца девушки.