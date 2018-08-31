Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Вот уже несколько месяцев президент Трамп ведет торговую войну сразу с несколькими странами

Президент США Дональд Трамп угрожает вывести Америку из состава Всемирной торговой организации (ВТО).

"Если они не изменятся, я бы вышел [из состава] ВТО", - сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.

ВТО была основана для того, чтобы устанавливать правила международной торговли и разрешать разногласия между странами.

Но Трамп, который придерживается протекционистских взглядов, убежден, что ВТО предвзято относится к США.

В четверг он сказал, что заключенный в 1994 году договор о создании ВТО был наихудшим торговым соглашением в истории, хотя одновременно признал, что в ряде диспутов в рамках ВТО США одержали верх.

Слова Трампа о возможном выходе из состава ВТО подчеркивают расхождения между торговой политикой американского президента и принципами свободной торговли ВТО.

Одновременно Вашингтон блокирует назначение новых судей в структуру ВТО по разрешению торговых споров, что потенциально может парализовать эту систему.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер также обвиняет ВТО в том, что эта организация посягает на суверенность США.

Почему Трамп недоволен ВТО?

Президент США жалуется на несправедливую, по его мнению, международную торговую политику с тех пор, как он занял свой пост.

В прошлом году в интервью Fox News Трамп сказал: "ВТО была создана для нашей общей пользы… Но мы проигрываем дела в ВТО, почти все дела".

В течение последних нескольких месяцев США ведут торговую войну с целым рядом стран, в особенности с Китаем.

Президент Трамп резко увеличил торговые пошлины на целый ряд товаров, импортируемых в США.

Блумберг сообщает, что Белый дом может наложить дополнительные тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в 200 миллиардов долларов уже на следующей неделе.

На вопрос, соответствует ли это действительности, Дональд Трамп сказал лишь, что "это не совсем неправда".

Китай, со своей стороны, повысил тарифы на американские товары, а также подал официальную жалобу в ВТО.

Министерство торговли Китая заявляет, что, с его точки зрения, США нарушают правила ВТО.

Угрожает ли Трамп другим международным соглашениям?

Да. В понедельник президент Трамп заявил, что США и Мексика договорились о реформе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), сказав, что это "очень хорошее соглашение", и что оно гораздо справедливее для обеих стран.

Ранее Трамп угрожал разорвать соглашение НАФТА и требовал его пересмотреть, утверждая, что именно из-за НАФТА в США были потеряны рабочие места, в особенности в автомобильной промышленности.

Третий член НАФТА - Канада - еще не согласилась на изменения в этом договоре.

Дональд Трамп заявил, что соглашение с Канадой должно быть заключено в пятницу. В противном случае он угрожает резко повысить тарифы на импорт автомобилей из Канады, либо полностью запретить этот импорт.