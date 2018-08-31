"Он демократ и любит Запад": что Ельцин говорил Клинтону о своем преемнике Путине

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Первый президент России Борис Ельцин в разговорах со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1999 году подробно объяснял, почему он выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника.

Стенограмма бесед двух лидеров опубликована на сайте президентской библиотеки имени Клинтона.

Общий объем опубликованных расшифровок составляет почти 600 страниц. В документе охвачен период с 21 апреля 1996 года по 31 декабря 1999 года.

Президенты обсуждают самые разные темы: от обеденного меню до международных проблем. Би-би-си выбрала несколько интересных фрагментов из стенограммы.

Ельцин представляет Путина

8 сентября 1999 года, телефонный разговор

Ельцин: Мне потребовалось много времени, чтобы подумать о том, кто мог бы стать президентом России в 2000 году. К сожалению, тогда я не смог найти ни одного подходящего кандидата. Наконец я встретил его, то есть Путина, изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. В то же время он обстоятельный, сильный, очень общительный. Он легко может наладить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера. Я убежден в том, что он будет поддержан как кандидат [в президенты] в 2000 году. Мы работаем над этим.

Ельцин и Клинтон хвалят Путина

19 ноября 1999 года, переговоры в Стамбуле

Клинтон: Кто победит на выборах?

Ельцин: Конечно, Путин. Он станет наследником Бориса Ельцина. Он демократ и знает Запад.

Клинтон: Он очень умен.

Ельцин: Он тверд, у него есть внутренний стержень. Он тверд внутри, и я сделаю все возможное, чтобы он победил законно, конечно же. И он победит. Вы будете вместе работать. Он продолжит линию Ельцина в развитии демократии и экономики и в расширении контактов России. У него есть энергия и ум, чтобы продолжать.

31 декабря 1999 года, телефонный разговор

Ельцин: Конечно, это было непростым решением для меня (в тот день Ельцин объявил об уходе с поста президента. - Прим. Би-би-си.), и вы понимаете это как никто другой. Но я хочу на 100% поддержать Путина. Сейчас я дал ему три месяца, в соответствии с конституцией, на работу в качестве президента, и за эти три месяца люди привыкнут к нему. Я уверен, что он будет избран на предстоящих выборах, я в этом уверен. Я также уверен, что он демократ и человек с большой душой, что он очень силен и очень умен, во многих случаях я мог сам в этом убедиться.

Ельцин пугает Клинтона коммунистами

21 апреля 1996 года, рабочий завтра в Кремле

Ельцин: Давайте поговорим о предвыборной кампании. В американской прессе звучат предположения, что людям не стоит бояться коммунистов, что это хорошие, достойные и честные люди. Я призываю не верить этому. Больше половины из них - фанатики, они разрушат все. Это означает гражданскую войну. Они отменят границы между республиками (бывшего СССР). Они хотят забрать Крым, у них даже есть притязания на Аляску […]

Есть два пути развития России. Мне не нужна власть. Но когда я почувствовал угрозу коммунизма, то я решил, что я должен идти [на президентские выборы]. Мы этого не допустим.

Ельцин просит у Клинтона денег в долг

7 мая 1996 года, телефонный разговор

Ельцин: У меня есть еще один вопрос, Билл. Пожалуйста, пойми меня правильно. Билл, для моей избирательной кампании мне срочно нужен кредит в 2,5 млрд долларов.

Клинтон: Позволь спросить: разве не было достаточно помощи Парижского клуба [кредиторов] по реструктуризации долга России? Я думал, что это привело к притоку в вашу страну нескольких миллиардов долларов.

Ельцин: Нет, они придут только во второй половине года. А в первой половине у нас будет только 300 миллионов по условиям МВФ. Ты знаешь, что когда здесь был [глава МВФ Мишель] Комдессю, я говорил с ним. Но он сказал про 300 млн долларов в первую половину [года] и 1 млрд - во вторую половину. Но проблема в том, что мне нужны деньги для выплаты пенсий и зарплат. Без решения проблемы пенсий и зарплат будет очень сложно вести эту избирательную кампанию.