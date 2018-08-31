Росгвардия ответила на обвинения фонда Навального в закупках дорогой еды

Правообладатель иллюстрации Pimenov Roman/TASS Image caption Цены на продукты в июне выше, чем в декабре, поясняет Росгвардия

Росгвардия ответила Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявившему, что ведомство переплачивает за еду, закупая продукты у единственного поставщика. Крымская компания "Дружба народов" получила от контракты на сумму более 2 млрд рублей, сообщил неделю назад ФБК.

Росгвардия опубликовала ответ спустя неделю после расследования фонда Навального и после запроса газеты "Ведомости" о комментарии.

"Подобного рода "расследования" псевдо-борцов с коррупцией равно, как и голословные обвинения в адрес руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации являются заведомо сфальсифицированными и провокационными", - написала пресс-служба Росгвардии.

Доставку продовольствия и "оказание услуг в сфере питания", сказано в ответе, осуществляет организация, определенная правительством в соответствии с законом.

Раньше Росгвардию обеспечивало множество разных поставщиков. В декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому единственным поставщиком Росгвардии стала крымская компания "Мясокомбинат "Дружба народов" (официально правительство документ не публиковало).

Документ имел пометку "для служебного пользования", объясняли Би-би-си в пресс-службе правительства. Процедура закупки у единственного поставщика законна, а ФБК обратил внимание на закупочные цены и сравнил их с аналогичными заказами Росгвардии 2017 года. Фонд Навального пришел к выводу, что в ряде случаев цены повысились в полтора-два раза.

Росгвардия не согласна с выводами фонда Навального.

Какие доводы привела Росгвардия?

Цены зависят от сезона, страны происхождения продуктов, мелкоштучной упаковки некоторых продуктов (например, сока и масла), транспортных издержек, расходы по казначейскому сопровождению контракта, экспертизы продуктов, стоимости тары, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ. Навальный сравнил цены по контрактам от декабря 2017 года и июня 2018 года. Цены в межсезонье (в июне) достигают максимума, заявили в Росгвардии. Для Росгвардии закупался один вид сока в 200-граммовой упаковке, а Навальный сравнил его с другим "сокосодержащим напитком" в литровой упаковке. По остальным продуктам ФБК также не учел производственные характеристики. Фасовка и ГОСТ "существенно влияет на цену". Все закупки Росгвардии прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства, говорится в ответе.

Так ли это?

Фактор сезонности действительно влияет на цены, но не так существенно, как в закупках Росгвардии, свидетельствуют данные закупок и Росстата.

Кроме того, в декабре Росгвардия покупала продукты немного дешевле средних цен Росстата, а летом - уже дороже.

Закупки Росгвардии Средние цены по данным Росстата Декабрь 2017 года, рублей за кг Июнь 2018 года, рублей за кг Рост цены Декабрь 2017 года, рублей за кг Июнь 2018 года, рублей за кг Рост цены Картофель 18,5 42,56 129,3% 22,25 33,18 49,1% Капуста белокочанная 14,96 46,78 212,7% 16,14 35,7 121,2% Морковь 21,68 50,19 131,5% 25,81 49,9 93,3% Лук репчатый 16,47 37,3 126,5% 21,22 29,23 37,7% Сыр плавленный 183,68 390 112,3% 322,5 336,17 4,3% Фруктовый сок 40,64 87 114,1% 83,71 84,36 0,8%

Кому еще не нравятся цены

До публикации расследования ФБК о завышении цен мясокомбинатом заявляли в общественной организации "Гражданский контроль государственный закупок".

Эта организация сообщила о завышенных ценах ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" еще в декабре 2017 года - спустя три дня после того, как предприятие было определено правительством в качестве поставщика Росгвардии, пишет РБК.

"Гражданский контроль" обращался с этим вопросом в администрацию президента России, откуда обращение было перенаправлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Следственный комитет России (СКР).

В июле этого года ФАС возбудила в отношении "Дружбы народов" дело "по признакам нарушения законодательства при поставках продукции для силовых ведомств", сообщили РБК в пресс-службе ФАС. Однако это дело касается не Росгвардии, а поставок Федеральной службе исполнения наказаний и МВД.