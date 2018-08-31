Росгвардия ответила на обвинения фонда Навального в закупках дорогой еды
Росгвардия ответила Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявившему, что ведомство переплачивает за еду, закупая продукты у единственного поставщика. Крымская компания "Дружба народов" получила от контракты на сумму более 2 млрд рублей, сообщил неделю назад ФБК.
Росгвардия опубликовала ответ спустя неделю после расследования фонда Навального и после запроса газеты "Ведомости" о комментарии.
"Подобного рода "расследования" псевдо-борцов с коррупцией равно, как и голословные обвинения в адрес руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации являются заведомо сфальсифицированными и провокационными", - написала пресс-служба Росгвардии.
Доставку продовольствия и "оказание услуг в сфере питания", сказано в ответе, осуществляет организация, определенная правительством в соответствии с законом.
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Раньше Росгвардию обеспечивало множество разных поставщиков. В декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому единственным поставщиком Росгвардии стала крымская компания "Мясокомбинат "Дружба народов" (официально правительство документ не публиковало).
Документ имел пометку "для служебного пользования", объясняли Би-би-си в пресс-службе правительства. Процедура закупки у единственного поставщика законна, а ФБК обратил внимание на закупочные цены и сравнил их с аналогичными заказами Росгвардии 2017 года. Фонд Навального пришел к выводу, что в ряде случаев цены повысились в полтора-два раза.
Росгвардия не согласна с выводами фонда Навального.
Какие доводы привела Росгвардия?
- Цены зависят от сезона, страны происхождения продуктов, мелкоштучной упаковки некоторых продуктов (например, сока и масла), транспортных издержек, расходы по казначейскому сопровождению контракта, экспертизы продуктов, стоимости тары, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ.
- Навальный сравнил цены по контрактам от декабря 2017 года и июня 2018 года. Цены в межсезонье (в июне) достигают максимума, заявили в Росгвардии.
- Для Росгвардии закупался один вид сока в 200-граммовой упаковке, а Навальный сравнил его с другим "сокосодержащим напитком" в литровой упаковке.
- По остальным продуктам ФБК также не учел производственные характеристики. Фасовка и ГОСТ "существенно влияет на цену".
- Все закупки Росгвардии прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства, говорится в ответе.
Так ли это?
Фактор сезонности действительно влияет на цены, но не так существенно, как в закупках Росгвардии, свидетельствуют данные закупок и Росстата.
Кроме того, в декабре Росгвардия покупала продукты немного дешевле средних цен Росстата, а летом - уже дороже.
|Закупки Росгвардии
|Средние цены по данным Росстата
|Декабрь 2017 года, рублей за кг
|Июнь 2018 года, рублей за кг
|Рост цены
|Декабрь 2017 года, рублей за кг
|Июнь 2018 года, рублей за кг
|Рост цены
|Картофель
|18,5
|42,56
|129,3%
|22,25
|33,18
|49,1%
|Капуста белокочанная
|14,96
|46,78
|212,7%
|16,14
|35,7
|121,2%
|Морковь
|21,68
|50,19
|131,5%
|25,81
|49,9
|93,3%
|Лук репчатый
|16,47
|37,3
|126,5%
|21,22
|29,23
|37,7%
|Сыр плавленный
|183,68
|390
|112,3%
|322,5
|336,17
|4,3%
|Фруктовый сок
|40,64
|87
|114,1%
|83,71
|84,36
|0,8%
Кому еще не нравятся цены
До публикации расследования ФБК о завышении цен мясокомбинатом заявляли в общественной организации "Гражданский контроль государственный закупок".
Эта организация сообщила о завышенных ценах ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" еще в декабре 2017 года - спустя три дня после того, как предприятие было определено правительством в качестве поставщика Росгвардии, пишет РБК.
"Гражданский контроль" обращался с этим вопросом в администрацию президента России, откуда обращение было перенаправлено в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Следственный комитет России (СКР).
В июле этого года ФАС возбудила в отношении "Дружбы народов" дело "по признакам нарушения законодательства при поставках продукции для силовых ведомств", сообщили РБК в пресс-службе ФАС. Однако это дело касается не Росгвардии, а поставок Федеральной службе исполнения наказаний и МВД.