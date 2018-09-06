РПЦ предложила снести центр Сергиева Посада и построить "православный Ватикан"

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В Сергиевом Посаде хотят сделать туристический центр с пешеходными зонами и общественными пространствами и снести административные здания в центре города. А церковь предлагает и вовсе превратить город в "православный Ватикан" и утверждает, что все это уже согласовал Владимир Путин.

В ноябре этого года будет представлена концепция реконструкции Сергиева Посада - города "Золотого кольца" со знаменитой Троице-Сергиевой Лаврой, включенной в список наследия ЮНЕСКО.

Проект реконструкции одного из самых известных туристических мест в Центральной России обсуждался уже много лет. "Сама идея зрела более 20 лет, с момента возвращения городу исторического названия", - рассказал Би-би-си Михаил Мень, бывший министр строительства, участвовавший в переговорах о проекте реконструкции города.

В 2014 году, во время празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, президент Путин осматривал отреконструированную силами попечительского совета Лавру. Тогда же и родилась идея: ремонтировать надо не только Лавру, но и весь город.

"Это история, где абсолютно совпали интересы государства и церкви, потому что там и историческая память, и действующая церковь", - рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

В сентябре 2017 года Мень и бывший мэр Сергиева Посада Сергей Пахомов встретились с патриархом Кириллом. "Рассуждать о перспективах развития центральной части такого города, как Сергиев Посад, и не узнать мнение Святейшего Патриарха, неправильно", - написал о встрече в своем "Инстаграме" Пахомов.

Через три месяца после этой встречи госкомпания "Дом.рф" заказала конструкторскому бюро "Стрелка" разработку концепции развития Сергиева Посада как духовного центра России. "Стрелка" должна создать "мастер-план с визуализацией каждой улицы в городе", описывает задачи КБ Мень.

Православный Ватикан

Концепция "Стрелки" еще не опубликована, но, как оказалось, у РПЦ уже есть свое видение реконструкции города.

В распоряжении Би-би-си оказался план перестройки центральной части Сергиева Посада, где планируется расположить "православный Ватикан".

Так, по плану РПЦ, у стен Лавры должен появиться "храм под открытым небом"- поле со сценой, где будут проходить массовые богослужения. Предполагаемое место для такого "храма" - Благовещенское поле. На этом поле есть два земельных участка, которые сейчас находятся в распоряжении Лавры (44,5 и 9 гектаров).

Кроме храма под открытым небом в РПЦ предлагают построить библиотеку, комплекс церковных учреждений, молодежный центр, конгресс-центр и медиа-центр.

Сейчас на земле, где церковь предложила разбить "православный Ватикан", находится здание администрации Сергиева Посада, два отеля, торговый центр, крытый рынок, дом культуры, несколько жилых строений и парк развлечений "Парк чудес". Все они, по плану церкви, будут снесены.

В середине августа глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин заявил, что Сергиев Посад необходимо "очистить от советского наследия" и превратить в "духовную столицу православия".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Центральную площадь Сергиева Посада планируетcя полностью реконструировать. Городская администрация (белое здание) может попасть под снос

Тогда же Калинин и предложил снести даже здание администрации города, чтобы расположить вместо него "комплекс синодальных учреждений, молодежный центр и дом для престарелых". Под снос могут попасть и жилые дома советского периода, но их жители с радостью согласятся переселиться, заявил священник.

"Проект связан с идеей расчистить город от наследия чуждого архитектурного стиля, который возник в 60-ые, 70-ые годы в Сергиевом Посаде. Это панельные дома в центре города, постройки бывшего райкома партии", - рассказал Би-би-си Калинин.

По его словам, проект развития Сергиева Посада уже был одобрен патриархом Кириллом и президентом Владимиром Путиным. При этом Попечительский совет Сергиевой Лавры одобрил проект уже дважды, заявил Калинин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос Би-би-си о том, был ли такой проект реконструкции Сергиева Посада действительно представлен Путину и одобрен им.

Перевод "Стрелки"

У конструкторского бюро "Стрелка", официального разработчика государственного проекта по благоустройству города, несколько иные планы.

В концепции, которую разрабатывает "Стрелка" не планируется массового сноса зданий, рассказали Би-би-си бывший мэр города и депутат Пахомов и источник, знакомый с ходом ведения проекта. Пахомов уточнил, что в рамках проекта предлагается снести несколько "ужасных домов" в центре города, но речь о сносе жилых помещений не идет.

Снос городской администрации возможен, говорит источник, знакомый с ходом проекта. В проекте вообще предлагается убрать административные здания из центра города.

"Основным в плане развития Сергиева Посада является задача по переводу исторической части города в полностью пешеходный режим, как это сделано в большинстве исторических европейских городов. Также есть планы по переносу административных зданий из исторической части на новые городские земли между центральной частью города и микрорайоном Семхоз, это достаточно близко к центру, и это место можно развивать как административную часть", - рассказал Би-би-си экс-министр строительства Мень, который принимал участие в переговорах о будущей концепции города.

О планах церкви построить "православный Ватикан" в администрации Сергиева Посада и в "Стрелке" узнали из СМИ, рассказали Би-би-си два источника в КБ и в городском руководстве.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сергей Пахомов и Михаил Мень давно обсуждают реконструкцию города

"В администрации были удивлены, когда узнали, что полгорода планируется снести. Церковь планирует создать православный центр, хотя изначально шла речь о сохранении исторической части города. Были общественные слушания, приезжала "Стрелка", и шел разговор о том, что можно сохранить, а не разрушить", - рассказал источник в администрации Сергиева Посада.

По словам собеседника Би-би-си, в городской администрации еще не знакомились с планом реконструкции города, так как "Стрелка" еще не представляла проект реконструкции городских пространств и помещений.

Официально в минстрое, Дом.рф и "Стрелке" отказались давать комментарии по поводу проекта, объяснив это тем, что раскрыть подробности концепции можно будет только после ноября - тогда проект будет закончен и согласован с властями Сергиева Посада.

В Дом.рф и "Стрелке" подчеркнули, что занимаются "стратегией пространственного развития до 2025 года" и составляют дизайн-проекты общественных пространств центральной части Сергиева Посада.

В пресс-службе "Стрелки" заявили, что вопросы об участии РПЦ в проекте и планах по строительству зданий церковного назначения "не имеют отношения к деятельности КБ "Стрелка", а объекты не входят в стратегию, разрабатываемую в рамках общей концепции развития".

"Ситуация очень странная, делаются заявления, которые ничего общего не имеют с намеченным проектом. "Стрелка" делает проект, и тут оказывается, что церковь хочет полгорода снести", - рассказал источник, знакомый с ходом разработки проекта. По его словам, никаких переговоров о создании "православного Ватикана" с представителями церкви заказчики и "Стрелка" не вели.

Бывший глава Сергиева Посада, депутат Сергей Пахомов, говорит, что о проекте реконструкции до недавнего времени знали "только несколько человек". По его словам, будет выработана концепция реконструкции всего города. Какая часть этой концепции будет отведена на церковь, депутат не уточнил.

"Мы советуемся с церковью по каким-то вопросам, но они не принимают основного участия в этом", - заявил депутат.

В целом проект уже почти готов, говорит Пахомов, сейчас согласуются лишь последние детали - цвет стен и заборов. Проект должен быть представлен в октябре-ноябре этого года.

Говорить о цене вопроса рано, сказал Михаил Мень. По его словам, источники финансирования проекта могут быть абсолютно разными в зависимости от задач. "Это и ФЦП по развитию внутреннего въездного туризм и программы различных ведомств, включая и министерство культуры и минстрой, также могут участвовать региональные программы", - рассказал экс-министр.

"В ноябре должна появиться полноценная концепция, ее должна одобрить администрация Сергиева Посада, и дальше пойдут общественные слушания, обсуждение с жителями и выработка плана работ", - рассказал источник, знакомый с ходом проекта.

Но то, что концепция будет скоро закончена и представлена, не значит, что проект будет реализован. "Пока нет окончательного решения, ничего не будет. Может мы сейчас закончим и положим его в ящик. Если будут деньги - будем делать, если нет - может, будем по одной улице в год делать на протяжении ста лет", - говорит депутат.