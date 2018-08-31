Почему в Шереметьево перестанут звать опаздывающих пассажиров по имени

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Московский аэропорт Шереметьево прекратит объявлять по громкой связи фамилии пассажиров, которые опаздывают на рейс. В аэропорту говорят, что надо соблюдать закон о персональных данных. Эксперт ставит под сомнение это объяснение.

Теперь дикторы в Шереметьево при оповещении будут только напоминать о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без имени и фамилии конкретного пассажира, следует из сообщения аэропорта.

Такие изменения аэропорт объяснил требованиями закона о персональных данных. В нем сказано, что "обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта". В данном случае - пассажира, решили в Шереметьево.

Закон вступил в силу давно, но только сейчас в Шереметьево решили привести свои правила в соответствие с ним. Почему только сейчас, представитель аэропорта Би-би-си не объяснил.

Представитель Домодедово сообщил, что там по-прежнему "работает система голосового оповещения". Объявляют ли там фамилии пассажиров, он пояснить отказался. В московском аэропорту Внуково не смогли предоставить оперативный комментарий.

"Сама по себе фамилия, объявленная по громкоговорителю, не несет в себе раскрытие персональных данных", - считает юрист Александр Тонконог.

Делать объявления о начале посадки и опаздывающих пассажиров аэропорты обязывает один из отраслевых нормативных актов, знает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко.

Эксперт предположил, что ссылка на закон о персональных данных для Шереметьево может быть только поводом избавиться от этой необходимости.

Этот аэропорт на данный момент самый загруженный в России, напоминает Крамаренко. "Вероятно, иностранцам непонятно, почему они должны три часа слушать этот белый шум", - предположил эксперт.