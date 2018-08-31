Взрыв в "Сепаре". Версии гибели Александра Захарченко

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В пятницу в результате взрыва в центре Донецка погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР и России называют произошедшее терактом и обвиняют Киев, а власти Украины выдвинули сразу несколько версий случившегося.

Теракт

Власти самопровозглашенной ДНР почти сразу заявили, что Захарченко погиб в результате теракта, организованного украинской стороной.

Советник Захарченко Александр Казаков сказал РИА Новости, что взрывное устройство было целенаправленно заложено в ресторане, куда приехал глава ДНР. По информации Би-би-си, заведение принадлежало самому Захарченко или его окружению.

В это время в ресторане начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР, чтобы, по предварительным данным, помянуть умершего накануне певца Иосифа Кобзона, пишет "Коммерсант".

На вопрос о том, кто стоит за покушением на Захарченко, Казаков ответил: "Вариант только один - те же, кто убил "Гиви" и "Моторолу".

Полевые командиры Михаил Толстых (позывной "Гиви") и Арсен Павлов (позывной "Моторола") также погибли в результате взрывов, ответственность за которые в ДНР возложили на "украинских диверсантов". Толстых - в феврале 2017 года, а Павлов - в октябре 2016-го.

В заявлении администрации ДНР говорится, что взрыв "был произведен по заказу СБУ" и что "по горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов".

Как сообщает источник Интерфакса в силовых структурах Донбасса, подозреваемые в покушении уже задержаны - это "украинские диверсанты и связанные с ними лица".

По словам источника агентства, к организации покушения может быть причастен один из охранников Захарченко - он якобы пропал сразу после взрыва.

В Москве также считают произошедшее терактом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо обвинил Киев в использовании террористических методов.

"Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой - террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти в Донбассе", - заявил он.

О том, что к "террористическому акту" могут быть причастны украинские власти, заявили и в российском МИДе.

"Есть все основания полагать, что за его [Захарченко] убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин также заявил, что "подлое убийство" совершили "те, кто выбрал путь террора" и "делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье по статье УК РФ "Акт международного терроризма".

Внутренние криминальные конфликты

Служба безопасности Украины (СБУ) категорически отвергла свою причастность к смерти Захарченко и выдвинула сразу несколько версий произошедшего. Одна из них - внутренние междоусобицы.

"СБУ считает это следствием междоусобных войн, которые давно ведутся между террористами, в том числе и с их российскими кураторами", - заявила "Украинским новинам" представитель СБУ Елена Гитлянская.

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов в свою очередь выдвинул версию о возможном переделе бизнеса.

"У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко также заявил, что Захарченко могли ликвидировать "его сотоварищи по террористической деятельности, не поделив какую-то сферу криминального бизнеса".

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"Рука Москвы"

В СБУ также не исключили, что к убийству могут быть причастны российские спецслужбы.

"Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить довольно одиозную фигуру, которая - у нас есть информация - мешала россиянам... и сегодня стала лишней", - сказал Гуськов.

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца в свою очередь отметила, что "мегамолниеносная" реакция российского МИДа "свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует".

Пропустить Twitter пост , автор: @Mariana_Betsa Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум,про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 августа 2018 г.

Агентство Рейтер пишет, что ранее в этом году три источника, возглавлявшие восстание в 2014 году, говорили ему, что ожидают смещения Захарченко с должности при содействии Москвы. По версии агентства, его место дожно было занять "новое руководство сепаратистов".

Инсценировка?

Геращенко в "Фейсбуке" также писал, что пока не видел подтверждения смерти Захарченко от "источников, заслуживающих доверие" - и предположил, что произошедшее может оказаться "инсценировкой убийства, преследующей определенные цели".