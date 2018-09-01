"Резервная бурка" и другие наряды принцессы Дианы для арабского турне

Правообладатель иллюстрации Getty Images/ RRAuctions/BNPS Image caption Дэвид и Элизабет Эммануэль создали несколько нарядов специально для поездки принцессы в арабские страны

Эскизы "бурки с бантом", созданной для визита принцессы Дианы в регион Персидского залива, будут выставлены на аукцион в США в сентябре. Как видно из эскизов, британская принцесса могла предстать перед восточными монархами в закрывающем лицо наряде, но этот вариант, отмеченный в эскизах как "резервный", не пригодился.

Эскизы нарядов для визита Дианы в страны Персидского залива, который состоялся в 1986 году, созданы супругами-дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эммануэль, работавшими над знаменитым свадебным платьем Дианы.

К выставляемой на продажу папке рисунков будут прилагаться также образцы ткани. В самой папке содержатся:

Эскиз бурки с бантом. Эскиз обозначен как "резервный наряд"

Изображение наряда из сине-белого полосатого пальто и светлого платья

Эскиз пурпурного вечернего платья с бриллиантовыми пуговицами

Эскиз шелкового светлого вечернего платья, украшенного кристаллами и бриллиантами

Правообладатель иллюстрации RRAuctions/ BNPS Image caption Та самая бурка с бантом

Набор выставит на продажу частный коллекционер, имя которого не разглашается. Стартовая цена - 23 тыс. фунтов (около 30 тыс. долларов).

Правообладатель иллюстрации RRAuctions/BNPS Image caption Фотография Дианы с дизайнерами Элизабет и Дэвидом Эммануэль тоже уйдет с молотка

В рамках коллекции на аукцион также будет выставлено письмо от одной из фрейлин Дианы, Анны Бекуит-Смит, адресованное Элизабет Эммануэль. Фрейлина в письме заказывает платья.

"В любом случае, скромность особенно актуальна", - пишет она.

Турне Дианы и принца Чарльза по странам Персидского залива, среди которых была Саудовская Аравия, состоялось в 1986 году и длилось шесть дней.

Правообладатель иллюстрации RRAuctions/ BNPS Image caption В задании дизайнерам фрейлина пишет о длине юбки и рукавов, но о бурке ничего не говорит

По словам организаторов аукциона, в ходе того визита Диана "старалась соответствовать местным обычаям и носила скромные наряды, все же оставляя открытыми шею и голову".

"Отметим, что "резервную бурку" принцесса так и не надела. На вечерних банкетах она появлялась в целомудренных платьях, изготовленных специально для визита", - добавляют организаторы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Диана на пикнике неподалеку от Эр-Рияда, Саудовская Аравия, 1986 год

Женская одежда в исламе

Хиджаб - одежда, покрывающая тело женщины с головы до ног, но лицо остается открытым.

Паранджа - верхняя одежда с длинными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой (чачван).

Чадра - большой легкий халат-покрывало, закрывающий все тело.

Никаб - головной убор, оставляющий глаза и область вокруг глаз открытыми.

Бурка - разновидность паранджи, распространенная в Пакистане и Афганистане. Закрывает все тело, включая голову. Для глаз оставлена небольшая прорезь или сетка.

Правообладатель иллюстрации RRAuctions/ BNPS Image caption К эскизам будут прилагаться образцы тканей