"Резервная бурка" и другие наряды принцессы Дианы для арабского турне
Эскизы "бурки с бантом", созданной для визита принцессы Дианы в регион Персидского залива, будут выставлены на аукцион в США в сентябре. Как видно из эскизов, британская принцесса могла предстать перед восточными монархами в закрывающем лицо наряде, но этот вариант, отмеченный в эскизах как "резервный", не пригодился.
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Эскизы нарядов для визита Дианы в страны Персидского залива, который состоялся в 1986 году, созданы супругами-дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эммануэль, работавшими над знаменитым свадебным платьем Дианы.
К выставляемой на продажу папке рисунков будут прилагаться также образцы ткани. В самой папке содержатся:
- Эскиз бурки с бантом. Эскиз обозначен как "резервный наряд"
- Изображение наряда из сине-белого полосатого пальто и светлого платья
- Эскиз пурпурного вечернего платья с бриллиантовыми пуговицами
- Эскиз шелкового светлого вечернего платья, украшенного кристаллами и бриллиантами
Набор выставит на продажу частный коллекционер, имя которого не разглашается. Стартовая цена - 23 тыс. фунтов (около 30 тыс. долларов).
В рамках коллекции на аукцион также будет выставлено письмо от одной из фрейлин Дианы, Анны Бекуит-Смит, адресованное Элизабет Эммануэль. Фрейлина в письме заказывает платья.
"В любом случае, скромность особенно актуальна", - пишет она.
Турне Дианы и принца Чарльза по странам Персидского залива, среди которых была Саудовская Аравия, состоялось в 1986 году и длилось шесть дней.
По словам организаторов аукциона, в ходе того визита Диана "старалась соответствовать местным обычаям и носила скромные наряды, все же оставляя открытыми шею и голову".
"Отметим, что "резервную бурку" принцесса так и не надела. На вечерних банкетах она появлялась в целомудренных платьях, изготовленных специально для визита", - добавляют организаторы.
Женская одежда в исламе
Хиджаб - одежда, покрывающая тело женщины с головы до ног, но лицо остается открытым.
Паранджа - верхняя одежда с длинными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой (чачван).
Чадра - большой легкий халат-покрывало, закрывающий все тело.
Никаб - головной убор, оставляющий глаза и область вокруг глаз открытыми.
Бурка - разновидность паранджи, распространенная в Пакистане и Афганистане. Закрывает все тело, включая голову. Для глаз оставлена небольшая прорезь или сетка.