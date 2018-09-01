Через Ла-Манш и обратно: российские пловцы пересекли канал в обе стороны

Правообладатель иллюстрации Facebook

Пролив Ла-Манш называют английским Эверестом, намекая на сложность покорения этого маршрута. Быстрые течения, сильные приливы, отливы и также низкая температура воды делают заплыв через Ла-Манш одним из самых экстремальных на открытой воде.

Россияне уже покоряли Ла-Манш: пловец-любитель Павел Кузнецов переплыл пролив в 2006 году, Наталья Панкина первой из российских женщин преодолела Ла-Манш в 2007 году, эстафетная команда из России первый раз успешно пересекла его годом позже.

Нынешняя команда пловцов первой среди россиян пересекла Ла-Манш в обе стороны. Заплыв проходил в формате эстафеты: члены команды поочередно сменяют друг друга в воде, все остальное время следуя по маршруту на лодке.

"Мы не верили, что все закончилось"

"Мы не верили, что все закончилось. Приплыли мы ночью, и самый последний участок - 500 метров - достался единственной девушке в нашей команде", - рассказал Би-би-си после заплыва член команды Владимир Пименов.

Эта любительская команда - единственная, переплывшая в этом году Ла-Манш в двух направлениях

Готовиться к заплыву они начали за год, команда была сформирована в декабре, в нее вошли пять мужчин и одна девушка.

Такие заплывы возможно осуществить в основном только в самом конце лета, так как к этому времени вода достаточно прогревается.

"Нам повезло: вода была теплая, 18-20 градусов", - говорит Владимир Пименов.

Обманчивое расстояние

Расстояние в 33 км, которое позволяет разглядеть из Дувра в Англии противоположный французский берег, обманчиво. Из-за течений заплыв по прямой невозможен, поэтому маршрут принимает зигзагообразную форму, а протяженность дистанции может растягиваться более чем до 50 км.

Первым человеком, переплывшим Ла-Манш, стал британец Мэтью Уэбб. Он преодолел дистанцию в 1875 году.

С тех пор были придуманы самые разные способы усложнить задачу: плавание на скорость, на количество заплывов туда-обратно, плавание ночью. Женщины сражались с проливом наравне с мужчинами.

Российская команда в ходе этого заплыва преодолела 124 км за 39 часов 45 минут.