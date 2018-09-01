"Он не терпел злоупотребления властью". Америка простилась с Джоном Маккейном
Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший выступили на церемонии прощания с сенатором Маккейном в Национальном соборе в Вашингтоне.
Один из самых ярких политиков Америки скончался неделю назад от рака мозга в возрасте 81 года.
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Президент Дональд Трамп на поминальную службу не приехал.
Семья Маккейна дала понять, что присутствие Трампа на мемориальной службе в штате Аризона, который Маккейн представлял в сенате, а также на церемонии в Вашингтоне и на частных похоронах в Военно-морской академии США в городе Аннаполис было бы нежелательно.
Двух политиков, несмотря на принадлежность к Республиканской партии, разделяли глубокие, часто непримиримые разногласия - как личные, так и политические.
Администрацию и семью Трампа на церемонии представляли дочь президента Иванка и его зять Джаред Кушнер.
Два бывших президента США, Барак Обама и Джордж Буш-младший, выступили на панихиде с проникновенными речами.
"Мы чествуем здесь выдающегося человека: воина, государственного деятеля, патриота", - сказал Обама.
Он вспомнил борьбу за Белый дом, которую они вели с Маккейном на выборах 2008 года.
"Он заставлял нас быть лучшими президентами, точно так же, как он делал и Сенат лучше, и точно так же, как он делал лучше всю нашу страну", - заявил Обама.
"Был ли лучший способ для него оставить за собой последнее слово, чем добиться того, чтобы мы с Джорджем говорили здесь замечательные слова о нем перед всей страной", - пошутил под всеобщий смех Обама.
"Но при всех наших разногласиях, при всех наших многочисленных спорах я никогда не скрывал своего восхищения им. И, я надеюсь, Джон это видел", - добавил Обама.
Обама рассказал о регулярных встречах с Маккейном в Белом доме, информация о которых в печать не попадала.
"Наши разногласия во время этих частных встреч никуда не девались. Они были реальными и зачастую очень глубокими, - признался Обама. - Но нам нравилось обмениваться мнениями вдали от публичного внимания, мы много вместе смеялись и учились друг у друга".
"Очень многое в нашей общественной жизни предстает мелким и низменным, - сказал Барак Обама. - Это политика, которая притворяется смелой и жесткой, но на самом деле укоренена она в страхе. Джон побуждал нас быть выше этого".
Джордж Буш-младший, который обошел Маккейна на первичных выборах Республиканской партии в 2000 году, во время своей речи вспомнил времена их политического соперничества.
"Тогда я нередко злился на него. Да и он, как я знаю, тоже отзывался обо мне нелицеприятно. Но благодаря ему я стал лучше". Это соперничество, добавил Буш, переросло в дружбу.
Он также сравнил Маккейна с сегодняшними политическими лидерами в стране и мире.
"Больше всего Джон не любил злоупотребления властью. Он терпеть не мог расистов и деспотов. Тем, кто у власти, он не боялся сказать: "Мы лучше этого. Америка лучше этого", - сказал Джордж Буш.
На церемонии выступил Генри Киссинджер, 95-летний ветеран американской политики, служивший на посту госсекретаря США при президентах Форде и Никсоне.
Среди гостей были представители самых различных политических кругов Америки: известный актер и политический активист Уоррен Битти, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, бывший сенатор-либерал Расс Фейнгольд и многие другие.