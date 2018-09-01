Борис Герман получил 4,5 года тюрьмы за покушение на Бабченко

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Герман приговорен к 4,5 годам лишения свободы

Голосеевский районный суд Киева приговорил исполнительного директора украинско-немецкого СП "Шмайсер" Бориса Германа, обвиненного в подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, к 4,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Судебное решение было принято еще 30 августа.

Глава СБУ уточнил, что Герману "назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы". Приговор вступит в силу через месяц.

Украинская служба Би-би-си цитирует слова Грицака о том, что Борис Герман пошел на сделку со следствием и дает интересные показания, которые СБУ будет в дальнейшем проверять.

Media playback is unsupported on your device "Я пока еще живой. Не дождутся": Аркадий Бабченко жив

"Убийство" Бабченко

29 мая украинская полиция сообщила, что в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Однако уже на следующий день СБУ и Генпрокуратура показали живого Бабченко и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить вероятного организатора убийства журналиста и еще ряд лиц.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Петр Порошенко, Аркадий Бабченко, глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко. Встреча 30 мая 2018 года

Тогда же украинские силовики сообщили о задержании возможного организатора убийства - Бориса Германа. 31 мая суд арестовал его на два месяца без права залога.

Борис Герман утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цымбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица из одной из украинских спецслужб.