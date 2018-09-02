В Москве простились с Иосифом Кобзоном. Собянин предложил назвать в его честь театральный центр на Дубровке

Правообладатель иллюстрации EPA

В Москве 2 сентября состоялась церемония прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Проститься с Кобзоном пришли коллеги по сцене, политики и знаменитости, в том числе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Церемония прощания состоялась в концертном зале имени Чайковского. По данным ТАСС, проститься с певцом пришли более шести тысяч человек. Уже после церемонии прощания мэр Москвы Сергей Собянин написал в "Твиттере", что предлагает назвать в честь Кобзона театральный центр на Дубровке. Певец в 2002 году вел переговоры с террористами, захватившими заложников в этом центре во время мюзикла "Норд-Ост", и смог добиться освобождения нескольких человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Проститься с Кобзоном пришла Алла Пугачева

Помимо прочих, с речью в память о Кобзоне на церемонии прощания выступили космонавты Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос, и Валентина Терешкова, первая женщина в космосе. Терешкова отметила, что с начала 60-х дружила с Кобзоном.

У гроба с телом Кобзона на церемонии прощания постоянно находился почетный караул. После завершения прощания певца похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Валентина Терешкова и Алексей Леонов

Кобзон похоронен в иудейской части Востряковского клабища. Похоронную процессию сопровождал почетный караул. Интерфакс отмечает, что в завершении похорон оркестр исполнил "Песню о далекой родине", которую Кобзон записывал для кинофильма "17 мгновений весны".