Роджер Федерер послал мяч ниже сетки и выиграл очко. Все по правилам

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер на турнире US Open в матче третьего круга против Ника Кириоса отбил мяч таким образом, что он пролетел ниже сетки - но попал в площадку соперника.

Во время розыгрыша Кириос отбил очередной удар Федерера и послал мяч в правый верхний угол площадки. Мяч летел достаточно низко, и швейцарец еле успел до него дотянуться. После отскока от ракетки Федерера мяч летел ниже сетки, но угол удара позволил ему беспрепятственно перелететь на сторону соперника.

Кириос поначалу не поверил своим глазам. Позднее он сказал, что это был лучший удар, который он когда-либо видел в теннисе.

Правила тенниса позволяют засчитывать такие мячи. Важно, чтобы мяч приземлился в пределах поля соперника, при этом на результат не влияет тот факт, что он пролетел сбоку от столба, на котором крепится сетка.

Федерер отметил, что этот удар - один из лучших в его карьере, и подчеркнул, что нечто подобное возможно только на больших кортах, а на тренировке повторить такой удар не получится. Встречу с Кириосом он выиграл со счетом 6-4, 6-1, 7-5.

По итогам матча Федерер пробился в 1/8 финала и встретится с австралийцем Джоном Миллманом. Он не выигрывал US Open c 2008 года. В общей сложности у него 20 титулов чемпиона турниров из серии Большого шлема.