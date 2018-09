Погиб основатель "храма Джона Леннона" Коля Васин

Правообладатель иллюстрации TASS

Погиб Николай Васин - создатель музея The Beatles в Санкт-Петербурге, хранитель огромной коллекции, посвященной группе, писатель, историограф и легендарная фигура Ленинградского рок-клуба. 29 августа Николай разбился, упав с третьего яруса торгового комплекса.

Коле Васину - под этим именем он известен среди меломанов - было 73 года. Более 50 лет своей жизни он посвятил творчеству любимой группы. С тех пор, как в 1966 году Николай переоборудовал свою квартиру в музей "Битлз", ставший со временем крупнейшим в стране, хобби постепенно превратилось в смысл его жизни.

На вопрос не жалеет ли он, что из-за своего увлечения ему пришлось отказался от личной жизни, Коля неизменно отвечал, что семья и дети не дали бы ему того счастья и чувства свободы, которые он получил благодаря "Битлз".

За полвека Коля Васин собрал огромную коллекцию, насчитывающую сотни книг, тысячи дисков и огромное количество газетных публикаций. Он стоял у истоков Ленинградского рок-клуба, получив членский билет за номером 1, а также написал книгу "Рок на русских костях" - о жизни за "железным занавесом" и влиянии, которое музыка "Битлз" оказала на русский рок и умы поколений советских граждан. Но самое главное - повстречал тысячи людей, которые просто не могли не попасть под его обаяние и не заразиться его всепоглощающей любовью к "Битлз". Он стал настоящим фольклорным персонажем и героем рок-легенд - "тот самый Коля, который переписывался с Джоном Ленноном".

История "переписки" Коли с Джоном такова: в 1970 году Николай Васин решил поздравить Джона Леннона с 30-летием, и отправил тому телеграмму. То, что эту телеграмму выудил из многотысячной груды корреспонденции от фанатов со всего мира Джон Леннон (или его секретарь), Васин иначе как божественным вмешательством не называл. Так или иначе, именно его телеграмма оказалась у лидера "Битлов", и именно ему, Коле Васину в далекий Ленинград, Джон Леннон отправил пластинку Live Peace in Toronto 1969 со своей подписью.

Какие-то истории про Колю похожи на сказку, какие-то на анекдот. Сева Новгородцев, друживший с Колей Васиным, рассказывает, как однажды в 89-м с ним связался менеджер магазина "Elvisly yours" с просьбой найти самого известного поклонника Элвиса Пресли в СССР, чтобы устроить ему тур по Соединенным Штатам.

Выбирать Севе долго не пришлось: "В нашем посланце культуры должны были слиться все предрассудки и мифы о России, в нем должна была проявляться безбрежная широта страны, ее богатырское величие. Высокий, могучий и бородатый Коля, похожий на медведя, подходил идеально, а если добавить к этому его открытость и экспансивное поведение, покорявшее доверчивых американцев, то ни о ком другом говорить просто не приходилось".

Так советский битломан номер один на время переквалифицировался в главного советского фаната Элвиса (которого, кстати, Васин и в самом деле очень любил) и не выходил из этого образа всю поездку. Впрочем, по словам Севы Новгородцева, турне нельзя было назвать успешным: "Коля источал космический восторг, он мыслил категориями из вселенской вечности, а у организаторов были совсем другие заботы - вовремя появиться на интервью местному радио или газете, без опоздания (и трезвым) сесть на автобус-поезд-самолет. Короче, по размаху наша русская картина не уместилась в тусклые американский рамки".

Многим Васин казался чудаком, затворником. "Это вам так кажется. Я чувствую себя центром мира, центром любви" - отвечал Коля в одном из интервью.

По словам Коли Васина, с "Битлз" он обрел бога. Он вообще относился к наследию любимой группы, как к религии, сравнивая их песни с молитвами. В 1990 году, как он сам уверял - во сне, ему пришла в голову идея создать Храм Любви, Мира и Музыки имени Джона Леннона. Этот проект, ставший главным детищем Коли Васина, не реализован до сих пор, хотя нашлось очень много людей горячо поддержавших идею. Городские власти Санкт-Петербурга даже готовы были выделить участок земли под строительство храма, а потом, как это часто бывает, все уперлось в деньги.

Но, как известно, "храм не в бревнах, а в ребрах" - возможно свой храм Коля уже построил, делясь мечтой с окружающими, и проповедуя идею всеобщей любви: "Битлы дали мне великую All you need is love, мой месседж, который я несу по жизни".