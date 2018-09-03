В Сеуле начали активную борьбу со скрытыми камерами в туалетах
В общественных туалетах Сеула начнутся ежедневные проверки с целью поиска скрытых камер. Записи с них часто оказываются в интернете. У кореянок даже вошло в привычку проверять, не следят ли за ними с помощью скрытой камеры.
В Сеуле в общей сложности более 20 тысяч общественных туалетов. До настоящего времени проверки на предмет наличия скрытых камер проходили в них лишь раз в месяц.
Ответственность за это была возложена на 50 служащих, которые за последние два года не смогли обнаружить ни одной камеры.
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Власти Сеула подсчитали, что на ежедневные проверки потребуется восемь тысяч человек. Ожидается, что в основном обязанности по поиску скрытых камер лягут на людей, которые сейчас занимаются обслуживанием туалетов.
Также будут выделены около тысячи туалетов, в которых скрытая съемка проводилась особенно часто. Им планируется оказать особо пристальное внимание.
Впрочем, пока власти ищут скрытые камеры, правоохранители указывают, что, согласно статистике, 90% всех зарегистрированных преступлений, связанных со скрытой съемкой, приходится на обычные мобильные телефоны.
По данным за прошлый год, в Южной Корее было зафиксировано более 6 тыс случаев использования скрытых устройств, записи с которых затем размещались на порносайтах.
Среди корейских женщин, которые составляют 80% жертв несанкционированной видеосъемки в общественных туалетах и раздевалках, растут беспокойство и страх попасть в объектив скрытой камеры.
В стране развернута масштабная кампания с целью привлечь внимание к проблеме несанкционированных скрытых съемок роликов, получивших название "бытового порно".
Главной мишенью кампании стали потребители подобного контента - пользователи сайтов, где выкладываются сотни таких роликов. Смысл адресованного им послания состоит в том, что скачав ролик, они встают в ряд с сексуальными насильниками.
Проблема вызвала широкий резонанс. Десятки тысяч женщин вышли на манифестации, неся лозунги "Моя жизнь - не твой порноролик!" и "Южнокорейцы - нация скрытых камер".
Авторы агитационных материалов напоминают, что каждый, кто поддерживает эту отрасль порноиндустрии, может однажды стать причиной самоубийства жертвы скрытой съемки: о таких случаях периодически сообщается в корейской прессе.
Не всегда жертвами съемки становятся женщины. Недавно 25-летняя южнокорейская модель была приговорена к 10 месяцам заключения за то, что тайно сфотографировала мужчину - своего коллегу, который позировал обнаженным на занятиях в арт-колледже, а затем выложила эти снимки в сеть.
По словам представителей правоохранительных органов, задержать преступника очень сложно, поскольку камера для скрытой съемки может быть установлена всего на 15 минут, а затем снова демонтирована.
Но и в случае поимки злоумышленника закон часто оказывается бессилен: из 5,4 тыс человек, арестованных за установку таких камер, лишь 2% отправились за решетку из-за несовершенства законодательства.