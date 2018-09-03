В Рио-де-Жанейро горит Национальный музей Бразилии
Сильный пожар охватил здание Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это старейшее научное учреждение страны.
Пожарные пытаются справиться с огнем, бушующим в здании, в котором собраны более 20 млн ценнейших экспонатов.
Пока не ясно, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников или посетителей музея.
В этом году музей, здание которого когда-то служило резиденцией португальской королевской семьи, отметил свое 200-летие.
На кадрах, показанных по бразильскому телевидению, видно, как поджар, вспыхнувший уже после закрытия музея, распространился по всему зданию.
Причина возгорания пока не ясна. Как сообщается, сотрудники музея ранее неоднократно жаловались на сокращения финансирования и ветшающее здание музея.
Президент Бразилии Мишел Темер написал в "Твиттере", что это печальный день для всех бразильцев. "Ценность нашей истории невозможно оценить ущербом, нанесенным зданию", - добавил президент.
"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", - написал Мишел Темер.
Директор музея в интервью бразильскому телевидению назвал произошедшее культурной трагедией.
В этом музее были выставлены тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.
Музей был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.
Экспозиция включала важные для науки находки - кости динозавра и скелет древней женщины, которому было 12 тыс лет. Это самый древний скелет человека, когда-либо найденный на американском континенте.