В Рио-де-Жанейро горит Национальный музей Бразилии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В экспозиции музея - тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран

Сильный пожар охватил здание Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро. Это старейшее научное учреждение страны.

Пожарные пытаются справиться с огнем, бушующим в здании, в котором собраны более 20 млн ценнейших экспонатов.

Пока не ясно, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников или посетителей музея.

В этом году музей, здание которого когда-то служило резиденцией португальской королевской семьи, отметил свое 200-летие.

На кадрах, показанных по бразильскому телевидению, видно, как поджар, вспыхнувший уже после закрытия музея, распространился по всему зданию.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожарные пытаются справиться с огнем, бушующим в здании, в котором собраны более 20 млн ценнейших экспонатов

Причина возгорания пока не ясна. Как сообщается, сотрудники музея ранее неоднократно жаловались на сокращения финансирования и ветшающее здание музея.

Президент Бразилии Мишел Темер написал в "Твиттере", что это печальный день для всех бразильцев. "Ценность нашей истории невозможно оценить ущербом, нанесенным зданию", - добавил президент.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", - написал Мишел Темер.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В этом году Национальный музей Бразилии отметил свое 200-летие

Директор музея в интервью бразильскому телевидению назвал произошедшее культурной трагедией.

В этом музее были выставлены тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.

Музей был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

Экспозиция включала важные для науки находки - кости динозавра и скелет древней женщины, которому было 12 тыс лет. Это самый древний скелет человека, когда-либо найденный на американском континенте.