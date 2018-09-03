Самая модная в королевской семье: Кейт Миддлтон победила Меган Маркл

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Герцогиня Кембриджская обладает наибольшим влиянием на поведение потребителей в Великобритании. Таковы итоги ежегодного ритейл-отчета компании eBay. Пользователей сайта вдохновили наряды беременной герцогини Кейт больше, чем платья Меган Маркл.

Меган Маркл, получившая после свадьбы с принцем Гарри титул герцогини Сассекской, не сходила с обложек журналов весь год. Однако настоящим примером для подражания все же осталась герцогиня Кейт. Об этом сообщил вице-президент eBay в Великобритании Роб Хатрел.

Наряды, которые герцогиня Кембриджская выбирала, будучи беременной, вдохновили многих женщин в Великобритании. Так, в ноябре 2017 года на eBay возник небывалый спрос на пальто для беременных - искали точно такую же модель, как у Кейт.

В апреле 2018 года настоящий ажиотаж вызвало появление герцогини Кембриджской у больницы Сент-Мэри в Лондоне с новорожденным принцем Луи на руках. Запросы на красное платье дизайнера Дженни Пекхэм выросли вдвое.

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В целом в течение всего года выбор Кейт в пользу платьев от Дженни Пекхэм, Александра Макуина и марки для беременных Seraphine стабильно обеспечивал 20-процентный рост поиска этих брендов на eBay.

Меган Маркл оказалось второй после Кейт. Эксперты отмечают, что ее модное влияние на потребителей в течение года не было таким же стабильным, как у герцогини Кембриджской. Всплеск ее популярности произошел в мае во время свадьбы с принцем Гарри. Свадебное платье Меган от Givenchy увеличило количество упоминаний дизайнера на eBay в среднем на 60 процентов.

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Второй свадебный наряд Маркл - платье от Стеллы Маккартни - вдвое повысил популярность бренда в дни свадьбы.

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Третьим по популярности стал наряд, который герцогиня Сассекская выбрала в июне для парада в честь дня рождения королевы - розовое платье с открытыми плечами от бренда Carolina Herrera. Ее появление в этом наряде удвоило запросы на эту марку.

Трехлетняя принцесса Шарлотта, дочь Кейт и принца Уильяма, заняла третье место по степени модного влияния среди королевской семьи. Пользователей вдохновили на покупки ее белое платье и корона из цветов на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

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Брат Шарлотты - пятилетний принц Джордж - занял четвертое место. Потребителей заинтересовали его рубашки с воротником в стиле "Питер Пэн". Пятерку лидеров замыкает королева Елизавета II. Она привлекла внимание не одеждой, а выбором брошей.

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