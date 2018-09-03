Пенсионное обращение Путина собрало меньше зрителей, чем матч с Хорватией

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS via Getty Images Image caption Путин рассказал о пенсиях популярно, но не рекордно

Телеобращение Владимира Путина о повышении пенсионного возраста посмотрели почти 7 млн человек. С 2016 года ни одно выступление президента не собирало такой аудитории. Однако футбол, парад Победы и выступления Путина прошлых лет вызывали больше интереса у зрителей.

Выступление Путина о пенсиях транслировали 29 августа в полдень восемь федеральных каналов - столько же одновременное показывают только парад в День Победы. По подсчетам Mediascope (бывшая TNS), которые есть в распоряжении Русской службы Би-би-си, рейтинг президентского обращения (число зрителей по отношению к населению) составил 9,8%, а доля (число зрителей по отношению к тем, у кого включен телевизор в момент трансляции) - 61,6%.

Всего "пенсионное" обращение посмотрели около 6 814 389 человек, подсчитали в Mediascope.

Больше всего интереса вызывала трансляция на Первом канале (доля 20,6%, рейтинг 3,3%), второе место - у "России-1" (доля 19%, рейтинг 3%). Большая часть российских телезрителей посмотрела выступление президента на этих каналах. Причем вечером 29 августа и Первый в программе "Время", и "Россия-1" в "Вестях" еще раз показали получасовое выступление президента целиком.

Выступление Путина, посвященное пенсионной реформе, оказалось одним из самых популярных прямых эфиров с участием президента с 2016 года. Если не брать в расчет новогоднее обращение Путина (у последнего доля 62,1%, а рейтинг 27,6%), то с 2016 года ни одно выступление президента по телевидению не набирало такой аудитории.

Более популярной была только "прямая линия" 2016 года - ее посмотрели 7,13 млн телезрителей.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS via Getty Images Image caption Выступление Путина о пенсионной реформе не попало в тройку самых популярных трансляций 2018 года

В 2018 году ни одного прямого эфира с Путиным, популярнее чем обращение по пенсиям, не было.

Трансляцию ежегодного послания президенту Федеральному собранию 1 марта посмотрели 4,5 млн телезрителей (рейтинг 6,5%, доля 37,2%). Инаугурацию Путина посмотрели 5,8 млн человек, ону получила рейтинг 8,4%, а долю - 53%.

"Прямая линия" 7 июня 2018 года заинтересовала также 5,8 млн человек. Новый формат программы - участие в ней по видеосвязи членов правительства и губернаторов - не помог увеличить популярность трансляции, аудитория которой с 2018 года падает. Рейтинг - 8,3%, доля - 50%.

"Совершенно естественно, что люди обеспокоены пенсионными преобразованиями, это видно и по и протестной активности, и по событиям, происходящим в публичных обсуждениях, - сказал Би-би-си политолог Андрей Колядин. - Конечно же, они не могли упустить выступление лидера страны - просто чтобы понять его точку зрения, и что будет происходить дальше".

По словам эксперта, общество ждало реакции Путина на пенсионную реформу, и неудивительно, что обращение многие смотрели и в 12 часов дня, несмотря на то что это рабочее время в будний день.

"Было необходимо снять страхи и показать, что увеличение пенсионного возраста назрело, и отказываться от него никто не собирается", - считает Колядин.

Сама пенсионная реформа нанесла ущерб рейтингам Путина, и выход программы "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" о том, как проводит неделю президент, показывает, что власть хочет ситуацию исправить, добавил политолог.

При этом Колядин полагает, что с обращением Кремль опоздал - нужно было просчитать, кого грядущая реформа беспокоит больше всего, изучить страхи этих людей и нивелировать возможное недовольство и страхи программным выступлением президента о повышении пенсионного возраста. В итоге же пришлось "тушить бушующее пламя водой", сказал эксперт.

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Футбол и парад популярнее Путина

Впрочем, в число наиболее популярных прямых трансляций в этом году обращение президента не попало. Самая большая аудитория была у четвертьфинала ЧМ по футболу Россия - Хорватия - его смотрели 14,1 млн человек, рейтинг трансляции составил 20,2% при доле в 63,6%.

На втором месте - 1/8 финала, в котором Россия играла с Испанией. Матч смотрели почти 13 млн зрителей - это 18,6% рейтинга. А вот доля у этой трансляции оказалась чуть меньше, чем у пенсионного обращения президента - 57,7%. Но ведь и показывали матч только по "России-1", а не нескольким федеральным каналам, как в случае с телеобращением Путина.

Парад Победы в этом году смотрели 14,9 млн россиян - его, как и обращение президента, показывали по семи каналам. Доля трансляций сравнима - у парада она составила 72,1%. А вот рейтинг у трансляции 9 мая оказался намного выше - 21,3%.

При этом показатели трансляции обращения Путина в Москве в среднем оказались даже выше, чем федеральные. В столице выступление президента смотрели 1,5 миллиона человек - трансляция была включена у 69,3% смотревших в тот момент телевизор москвичей.

Как отмечал The Bell, в Москве заявление президента по размеру доли обогнало даже матчи сборной России на чемпионате мира.