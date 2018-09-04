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Поездка премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн на международный форум обойдется бюджету более чем в 50 тысяч долларов из-за желания провести больше времени с двухмесячной дочерью Неве. Арден в ответ на критику утверждает, что имеет полное право на такое решение, и отмечает, что ее ругали бы в любом случае.

Дочь Ардерн находится на грудном вскармливании. Премьер полетит в Науру на форум Тихоокеанских островов в среду, 5 сентября, а уже на следующий день вернется обратно. Арден могла бы поехать вместе с остальной новозеландской делегацией в понедельник, но решила не оставлять дочь одну.

Таким образом, специально для премьера новозеландский "борт номер один" совершит дополнительный рейс из Науру в Новую Зеландию и обратно. Перелет обойдется новозеландским налогоплательщикам в 52,8 тысячи долларов (3,6 млн рублей).

Во время отсутствия Ардерн на форуме ее заменил вице-премьер Уинстон Питерс.

"Это было взвешенное решение. Я даже пыталась выяснить, смогу ли я добраться на австралийском самолете. Мы рассмотрели разные варианты. Но в итоге выбор был между тем, чтобы поехать [на форум] на короткое время или не ехать вообще. Если бы я не поехала, я думаю, мое решение тоже раскритиковали бы", - сказала Джасинда Ардерн новозеландской газете Herald.

Премьер также подчеркнула, что новозеландский Boeing-757, на котором она отправится к дочери, не мог оставаться в Науру, и все равно был бы вынужден улететь на стоянку на Маршалловы острова.

"Все равно раскритиковали бы"

Джасинда Ардерн изначально приняла решение сократить свою поездку на форум, так как она не может оставить надолго свою двухмесячную дочь.

Взять с собой дочь она не может, так как ребенку еще слишком рано ставить прививки, необходимые для поездки в Науру.

Пользователи социальных сетей на решение премьера отреагировали по-разному. Некоторые хвалят Ардерн за старания, которые она прилагает, чтобы выполнять свои обязанности премьера и в то же время уделять достаточно времени дочери.

"Я горжусь тем, что наш лидер, несмотря на сложности, отправится все-таки [на форум] в Науру, хотя бы на один день", - пишет один из пользователей "Твиттера".

Другие задаются вопросом, стоит ли Джасинде Ардерн ехать на форум вообще.

"В ее присутствии нет большой необходимости, если на форуме присутствует вице-премьер", -считает один из пользователей.

Ардерн отвечает, что если бы она решила не ехать на форум, то это был бы первый случай с 1971 года, когда премьер Новой Зеландии пропустил подобное мероприятие.

Вторая после Бхутто

37-летняя Ардерн - самый молодой премьер Новой Зеландии с 1856 года. Она также стала второй в истории женщиной-главой государственной власти, родившей ребенка. Первой была премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, родившая дочь в 1990 году.

Ардрен родила дочь в конце июня 2018 года и взяла декретный отпуск только на шесть недель.

В середине августа беременная министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер отправилась в роддом на велосипеде, поскольку, по ее словам, в машине не хватило места.

38-летняя Джули Джентер после рождения ребенка ушла в декретный отпуск на три месяца.