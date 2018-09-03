10 человек ранены в перестрелке в калифорнийском Сан-Бернардино

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10 человек получили ранения во время перестрелки, завязавшейся у многоквартирного жилого комплекса в Сан-Бернардино, на юго-западе Калифорнии, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция прибыла по вызову на северо-западную окраину города к большому жилому комплексу, где размещаются недорогие аппартаменты. Там патрульные застали возбужденную неуправляемую толпу. По словам очевидцев, люди собрались воскресным вечером на территории комплекса поиграть в кости. Никто не смог сообщить, кто начал стрельбу. Свидетели насчитали около тридцати выстрелов из пистолетов и автоматов.

Капитан полиции Сан-Бернардино Ричард Лоухед сообщил, что нет оснований говорить о возможном теракте, и что жители комплекса рассказывают о бандах, контролирующих район.

По словам представителей полиции, в результате перестрелки никто не погиб. Пока сотрудникам правоохранительных органов не удалось найти оружие, из которого велась стрельба. Большой район вокруг места происшествия оцеплен, ведется расследование.

Сан-Бернардино не впервые оказывается в центре внимания криминальной хроники из-за инцидента с массовой стрельбой. В апреле прошлого года в начальную школу города вошел мужчина с револьвером и застрелил учительницу, ранив при этом двоих школьников, а затем застрелился сам. Один из пострадавших школьников позже скончался в больнице.

В декабре 2015 года массовое убийство произошло в здании местного центра для людей с ограниченным возможностями: семейная пара пакистанского происхождения открыла огонь из полуавтоматического оружия, в результате погибло 16 человек, включая двух нападавших, ещё 24 человека, в том числе двое полицейских, получили ранения. Нападение было классифицировано как теракт.