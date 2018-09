"Рухнем в клёвость!" Коля Васин о себе, жизни и своем Храме

"29 августа мой друг Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!" - написал на своей странице в "Фейсбуке" друг и соратник погибшего Ник Барабанов.

Васин разбился, упав с третьего этажа торгового центра "Галерея" в Петербурге. Обстоятельства этого происшествия пока точно неизвестны.

Его друг, музыкант и писатель Владимир Рекшан сообщил петербургскому изданию "Фонтанка. ру", что Васин оставил предсмертную записку со словами о невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона.

Коля Васин строил Храм Любви, Мира и Музыки, носил членский билет Ленинградского рок-клуба за номером 1, не любил слова "битломан" и не верил, что Джон Леннон мертв.

Он был настоящей достопримечательностью Санкт-Петербурга - героем городских легенд, хранителем музея "Битлз", прототипом театрального персонажа, чудаком и мечтателем.

Его любили, хотя многим он казался слишком уж эксцентричным и не от мира сего. Коля не обижался. Он с радостью делился со всеми желающими своей любовью к "Битлз" и искренне удивлялся, когда встречал людей, равнодушных к их музыке.

Для Коли величие битлов было настолько очевидным, что в его системе координат просто не было места для тех, кто не разделял этой любви.

"Битлз" были Колиной жизнью. Все его взгляды и воззрения строились на их музыке и посланиях, которые Коля находил в их песнях. Все это он превратил в своеобразную философию или даже религию, пророком которой и стал.

Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить некоторые цитаты из разных интервью Коли Васина, его книги "Рок на русских костях" и воспоминаний его друзей.

О "Битлз":

"Это продукт первобытного качества. Он настолько натурален и чист, грандиозен и чудесен, необычен для нашего материального мира, что "Битлз" я трактую не иначе, как чудо. У Достоевского есть колоссальная мысль: "У русского православия молитвенная основа". И у музыки битлов есть молитвенная основа, особенно у Джона и Джорджа. И это чувствуют дети, это чувствуют взрослые, это чувствую я. Их музыка - храмовая. Поняв это, я пришел к идее строительства храма. И сейчас у меня проблема одна - построить Храм Джона Леннона в Санкт-Петербурге. В этом храме люди будут счастливыми!" (из интервью блогеру В. П. Гикавому)

О Джоне Ленноне:

"Джон Леннон - сам по себе явление. Это не поддающееся анализу чудо. Когда появилась Imagine, это стало поворачивать людей еще глубже туда, где никого нет, кроме Господа Бога". (из интервью телеканалу "Настоящее Время")

"Он тайно добрался из Нью-Йорка до Ирландии, затем доехал до Ливерпуля и дальше - из Франции в Италию. Джон живет в горном монастыре на севере Италии. Мне один человек в Ливерпуле даже назвал город - Аланья. Люди просто не хотят верить. Им проще думать, что Леннона убили".

О смысле жизни:

"Для меня цель и смысл жизни - построить Храм Любви. Я так и вижу: тысячи людей сидят на траве вокруг храма и слушают "Битлз". И дети будут усердно прогуливать уроки, чтобы посидеть на заливе у храма. "Ты где сегодня был, Сережа?" - "Мама, я весь день просидел у храма Джона Леннона, там так интересно". (из интервью сайту Петербург.ру)

"Битлы дали мне великую All you need is love, мой месседж, который я несу по жизни".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Битлы дали мне великую All you need is love, мой месседж, который я несу по жизни"

О Храме Любви:

"Появилась идея создать райское место на земле, доброе место! Где не будет ни кайфа, ни ломки кайфа, где любой неинтересный серый человек почувствует Дух Божий. Все это делается ради Духа Божьего - не Джона Леннона. Там не будет 10-метровой фигуры Джона Леннона! Это все делается ради музыки, которая пришла в нашу жизнь, потрясла наши жизни, потрясла этот мир. И логическое завершение этому - только храм. Потому что хватит коммунальных квартир, советских ДК, безобразных администраторов и гонки за деньгами". (из программы "Севаоборот" Русской службы Би-би-си)

"У него будут ломаные формы, но рукотворные. Это будет рукотворная скала. Прекрасное, величественное сооружение метров 70 высотой. Внутри будет очень высокий потолок со скальными формами, которые будут создавать ощущение пещеры, и музыка будет литься из каждой щели". (из программы "Севаоборот" Русской службы Би-би-си)

"Молчат и частные спонсоры, молчат мои друзья. Я так любил Борю Гребенщикова и Макаревича, говорил: "Ребята, поддержите идею храма!" Они промолчали так же, как эти совки. Вообще, идиотская ситуация: все за храм, а храма нет!" (из интервью сайту Петербург.ру)

О 1970-х:

"Люди перли ко мне толпой. Толпа была каждый день. Мы пили вино, танцевали, слушали битлов. Каждый день у меня шла война с соседями, почти каждый день меня вызывали в милицию и так далее".

О легендарном кафе "Сайгон" в Ленинграде:

"Помню толпу черных людей, все одинаково одетые. Была холодная погода, все были в шапках мощных, теплых. И все, сгрудившись, стояли вокруг столов. Столы, помню, параллельные от двери до конечной стены. А слева - стойка. И все стоят и пьют кофе. И - тишина. Шорох стоит, и ничего не происходит: никто не вертится, не поет, не танцует, не кричит, не стучит кулаком по столу, чего-нибудь доказывая. Тишина. Я посмотрел, думаю: "На фиг мне этот кофе!" И пошел дальше". (из интервью телеканалу "Настоящее Время")

Любимый тост Коли Васина:

"Рухнем в клёвость!"

Вспоминает Сева Новгородцев: "Званых и незваных визитеров он потчевал борщом из огромной ведерного размера кастрюли. Приехав как-то в Питер в начале 90-х, попал к нему в гости и я. Коля тут же налил по рюмочке, опустил в бездонную кастрюлю большой половник. "Николя! - сказал я ему, - я вегетарианец". "Так и борщ у меня вегетарианский!" - с жаром ответил Коля, отодвигая в сторону огромную берцовую кость неизвестного животного".

Поэт и писатель, сооснователь группы "Аквариум" Анатолий "Джордж" Гуницкий в качестве эпитафии на смерть друга посвятил Коле Васину свое стихотворение:

Он коллекционировал время

Запихивал его в пустые спичечные коробки

Мифические боги из ниоткуда

Добродушно смеялись

Вот уж придумал себе развлечение!

Лишь только

Никому неведомый ангел

Понимающе помахивал лысеющей головой

И вспоминал музыку тех

О ком теперь почти позабыли

Но ведь вы помните их имена?