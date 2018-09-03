Бензин, мясо и лекарства: подорожание каких товаров заметили россияне?

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Россияне в августе начали больше потреблять, а среди наиболее подорожавших товаров назвали бензин и мясо, показывают данные Центрального банка. Все больше россиян полагает, что цены вновь начнут расти из-за ослабления рубля и грядущего повышения НДС.

Банк России опубликовал доклад об инфляционных ожиданиях населения, составляемый на основе социологических опросов.

Показатель отражает представления россиян о том, как цены будут расти в ближайшие месяцы. Ожидания формируются на основе текущего роста цен и динамики цен на товары и услуги за предыдущие месяцы.

ЦБ считает инфляционные ожидания одним из наиболее важных показателей наряду с инфляцией и учитывает его, когда принимает решение о своей кредитно-денежной политике и ключевой ставке.

Инфляционные ожидания в августе выросли до 9,9% против 9,7% в июле. Именно такая доля от 2000 опрошенных по заказу ЦБ жителей страны ждет роста цен в ближайшие 12 месяцев.

Росстат зафиксировал инфляцию в августе месяц к месяцу в 0,1%, с начала года цены выросли на 2,4%. Но 32% опрошенных респондентов заявили, что в августе цены выросли очень сильно, а еще 42% сообщили об умеренном росте цен.

ЦБ считает, что россияне начали волноваться, что цены будут расти из-за ослабления рубля и грядущего повышения НДС. Это также может подтолкнуть инфляционные ожидания вверх, говорится в материалах регулятора.

Что дорожает сильнее всего?

Население продолжает называть бензин среди товаров, подорожавших сильнее всего, показывают данные ЦБ.

40% всех респондентов заявили, что цены на топливо выросли, тогда как в июле таких было 48%. Но, согласно оценке Росстата, в августе цены на бензин даже чуть упали (на 0,2%).

Цены на бензин начали расти в мае этого года на фоне роста акцизов и роста стоимости нефтепродуктов на мировых рынках. Это привело к серии протестов в регионах России, а также падению рейтинга президента Владимира Путина.

На вопросе о росте цен на топливо сам Путин был вынужден отвечать во время своей "Прямой линии". Тогда он пообещал, что правительство примет дополнительные меры по стабилизации рынка.

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Кабмин снизил акцизы на топливо с 1 июня, чтобы остановить рост цен. Но с 1 января 2019 года акцизы на бензин снова будут повышены.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в конце августа направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. Согласно письму, цены вновь могут вырасти из-за высоких цен на топливо на внешнем рынке, роста налогов и ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Также россияне, согласно опросу, обратили внимание на повышение цен на мясо и птицу.

В августе, согласно данным Росстата, действительно подорожали свинина и говядина. В министерстве сельского хозяйства рост цен на мясо объяснили летним "сезоном шашлыков".

По данным газеты "Ведомости", на рост цен на мясо уже жалуются компании, занимающиеся его переработкой. Они также предупредили о возможном росте цен на колбасу и другие мясные изделия.

Еще 39% респонденов, принявших участие в опросе, отметили рост цен на коммунальные услуги, которые подорожали с 1 июля.

Также в представлении россиян выросли цены на лекарства, молоко, овощи и фрукты.

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По данным ЦБ, россияне стали больше покупать: незначительно выросла доля людей, готовых к крупным покупкам; многие начали планировать ремонт и траты на образование. Часть населения думает над тем, чтобы взять новый кредит.

В августе увеличилась до максимума за два года доля россиян, не отложивших за последний месяц деньги "на черный день". Таких было 75%.

ЦБ не будет снижать ставку

Центральный банк в последние годы смягчал свою денежную политику и снижал ставки, однако в апреле регулятор приостановил этот процесс из-за роста цен на бензин, очередного падения курса рубля и планов по повышению НДС.

Следующее заседание ЦБ пройдет 14 сентября.

В Райффайзенбанке уверены, что ЦБ в сентябре не изменит ставку и будет удерживать ее на уровне 7,25% до конца года.

В "Реннесансе Капитале" уверены, что ЦБ в принципе не будет снижать ставку до третьего квартала 2019 года