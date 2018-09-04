Путин и Медведев поддержат Собянина в "день тишины" в парке "Зарядье"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Собянин и Путин в июле уже посещали "Зарядье" вместе

За день до выборов мэра Москвы, в "день тишины", кандидат в мэры Сергей Собянин вместе с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым откроют концертный зал в парке "Зарядье" стоимостью 8 млрд рублей. В избиркоме считают, что нарушением запрета на агитацию это не будет.

9 сентября в Москве пройдут выборы мэра. День, предшествующий дню голосованию, называется "днем тишины" - в последнюю субботу перед выборами запрещена любая агитация за кандидатов, публикация опросов общественного мнения и другие способы привлечения внимания к кандидатам.

Однако действующий градоначальник, мэр Москвы Сергей Собянин, не будет в этот день сидеть сложа руки. Как выяснила Русская служба Би-би-си, вечером накануне дня голосования Собянин поучаствует в совместном мероприятии с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Они вместе посетят торжественное открытие концертного зала в парке "Зарядье", который московская мэрия позиционирует как одно из своих главных достижений.

Все руководители страны

О том, что на открытие зала 8 сентября, в день города, ожидается визит Путина, говорила еще в августе генеральный директор концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова в интервью "Вести.Ru". "Мы ждем Владимира Владимировича на торжественном открытии зала, которое состоится 8 сентября", - рассказала Жукова.

Собеседник Би-би-си в мэрии подтвердил Би-би-си, что на открытие придет Собянин, также ждут и президента, и премьер-министра.

На вопрос Би-би-си, запланировано ли в графике Путина посещение церемонии открытия концертного зала "Зарядье", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил. "Если [Путин] решит, мы сообщим", - сказал Песков.

В пресс-службе правительства подтвердили, что Медведев получил приглашение от мэрии, но не уточнили, собирается ли премьер принять его.

"Открытие зала в "Зарядье" - это открытие зала мирового уровня. Он позиционируется как лучший концертный зал в России. Поэтому мы ждем в гости всех руководителей нашей страны", - сказал Би-би-си представитель пресс-службы зала, добавив, что подтвердить участие высших чиновников не может, поскольку приглашением гостей занимался департамент культуры Москвы.

В концерте-открытии примут участие такие звезды мировой оперы, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес в сопровождении оркестра Мариинского театра, сообщала мэрия в июле.

Прийти на церемонию открытия зала смогут только обладатели именных пригласительных. Сбор гостей начнется в 15:30, концерт - в 17:00. Транслировать мероприятие будет государственный телеканал "Россия 1", следует из программы телепередач.

В пресс-службе департамента культуры Би-би-си попросили направить письменный запрос. Пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова не ответила на звонки и сообщения Би-би-си.

"Жизнь-то в городе идет"

Выборы в Москве в этот раз пройдут без сильной конкуренции. Активные критики Собянина - оппозиционеры Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие - не смогли зарегистрировать свои кандидатуры из-за муниципального фильтра.

В избирательном бюллетене будет пять кандидатур - три от парламентских партий, одна от партии "Союз горожан", а также один самовыдвиженец (Собянин). Как показал опрос Би-би-си, проведенный на прошлой неделе, многие москвичи почти не знают, как выглядят кандидаты и даже как их зовут.

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Публичная встреча Путина с основным кандидатом на губернаторских выборах - важный политический жест и неотъемлемая часть избирательной кампании многих губернаторов. Так, например, этим летом Путин встретился с врио губернаторов Амурской области, Алтайского края, Омской области, Новосибирской области, Кемеровской области и другими. Всего 9 сентября пройдут выборы 22 губернаторов.

Однако, по мнению Мосгоризбиркома, встреча кандидата в мэры Москвы с президентом накануне дня голосования агитацией вовсе не является.

"Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то. Жизнь-то в городе идет, тем более это день города. Никакого нарушения избирательного законодательства здесь нет", - сказал Би-би-си председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов в ответ на вопрос, не нарушат ли Собянин, Путин и Медведев закон.

Согласно избирательному кодексу Москвы, регулирующему выборы мэра, агитацией считается "выражение предпочтения какому-либо кандидату", "распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате" "в сочетании с позитивными либо негативными комментариями", а также "деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату".

Парк "Зарядье", открытый в 2017 году, стал главным предметом гордости московской мэрии. Его называли одним из самых популярных мест в Москве во время чемпионата мира по футболу, кадры с ним демонстрируют в предвыборной агитации Собянина, а также в роликах с призывами прийти голосовать.

"Прямой агитации там, скорее всего, не будет, но то, что это информационное присутствие одного кандидата в СМИ - это очевидно. Это тот самый случай, когда вроде бы ничего не нарушается, но все понимают, что это издевательство", - считает политолог Александр Кынев.

По его словам, несмотря на законодательные ограничения, у одних кандидатов есть преимущества появляться в СМИ за счет профессиональной деятельности, а у других нет.

"В США, например, эта проблема решена по-другому. Там нет никаких ограничений на агитацию и все равны. У нас же одних закон ограничивает, а власть регулярно использует информационные поводы, чтобы присутствовать в СМИ накануне дня голосования и в день голосования. Это не уникальная ситуация, так делают многие губернаторы", - отмечает Кынев.

Не в первый раз

Путин и Собянин уже встречались в концертном зале "Зарядье". О завершении строительства концертного зала мэрия объявила 11 июля. Сюжеты об этом выпустили Первый канал и "Россия 1".

18 июля Путин посетил Московский урбанистический форум, основной площадкой которого стал концертный зал. В своей речи он похвалил Собянина и сказал, что у мэра "грандиозные планы" по развитию Москвы. О концертном зале Путин сказал, что он "по праву может считаться сегодня одним из лучших в Европе".

Год назад, также в день города, Собянин с Путиным открывали сам парк "Зарядье".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Выступление Путина на Московском урбанистическом форуме состоялось в концертном зале "Зарядье"

В июле в первом ряду президента слушали вице-премьер правительства Виталий Мутко, бывший первый вице-премьер, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Орешкин.

После выступления Путина Собянин поблагодарил его и сказал, что развитие Москвы не только его заслуга, а "результат труда миллионов москвичей".

Главный зал комплекса - большой концертный зал со сценой-трансформером - рассчитан на 1,6 тыс. зрителей. Акустикой нового зала, находящегося под землей, занимался дирижер Валерий Гергиев, который занял должность председателя наблюдательного совета по творческому развитию зала. Билеты на будущие концерты уже поступили в продажу.

По данным госзакупок, строительные и отделочные работы в филармонии обошлись в 5,9 млрд рублей. Еще 2,1 млрд рублей стоило механическое оборудование сцены и партера. Клавишные музыкальные инструменты обошлись в 153 млн рублей. Так, были закуплены 10 больших концертных роялей Stainway&Sons стоимостью 10,5 млн рублей каждый. Большой концертный орган будет стоить 286 млн рублей. Также объявлена закупка на 87 млн рублей на другие инструменты: арфы (4 штуки общей стоимостью 30 млн рублей), электронный орган, оркестровые колокольчики, контрабасы и др. Оборудование для перевозки музыкальных инструментов обойдется в 7 млн рублей.

На вопрос, почему открытие зала состоялось не летом, когда его посетили Собянин и Путин, в пресс-службе концертного зала "Зарядье" Би-би-си сообщили, что дата открытия - в день города - была запланирована изначально. "Эта дата была принята с самого начала. Уже потом было решено, что открытие станет главным событием дня города. Традиционно большинство театров и залов открываются в сентябре", - сказал сотрудник пресс-службы.