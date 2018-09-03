Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В апреле этого года Костин попал в санкционый список минфина США

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин похвалил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и назвал его западных коллег уродами, особо отметив экс-главу британского форин-офис Бориса Джонсона. Позднее топ-менеджеру пришлось взять свои слова обратно.

"Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр "нет", министр "да", но то, что надо российской дипломатии. Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее", - сказал Костин после выступления Лаврова в МГИМО.

"Да черт с ним, в самом деле. Англичане вообще-то хорошие и умные люди, я очень много с ними сам прожил там, но иногда смотришь и думаешь, что ж такое-то происходит! А смотришь на нашего министра - душа радуется", - заключил глава ВТБ.

Фрагмент видеозаписи со словами Костина быстро разошелся по соцсетям и вызвал массу как ироничных, так и критических комментариев.

"Глубокое разочарование"

Вечером понедельника, 3 сентября, СМИ опубликовали сообщение пресс-службы ВТБ, в котором отмечается, что Костин принес извинения перед Джонсоном.

"Эмоциональное высказывание господина Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний", - говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле Костин попал в санкционный список министерства финансов США. Всего в перечень были включены 24 россиянина, в том числе владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, основной владелец "Русала" Олег Дерипаска и сенатор Сулейман Керимов.

Сам Костин назвал санкции в отношении себя несправедливыми.

"Я внесен в список среди высокопоставленных правительственных чиновников, коим сам не являюсь. Я - председатель одного из ведущих коммерческих банков", - говорил он в интервью CNBC.

Банкир отмечал, что не имеет никакого отношения к подрыву американской демократии, хакерским атакам или противоправной деятельности, в том числе на Украине.