"Я боюсь стрельбы": подозреваемый в убийстве полицейского в метро не признал вины

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тело 23-летнего полицейского было обнаружено на станции метро "Курская"

Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции "Курская" московского метро не признает своей вины. Видеозапись допроса опубликовала пресс-служба столичного управления МВД. Во вторник СКР предъявил задержанному обвинение в посягательстве на жизнь полицейского.

42-летний Нурлан Муратов на допросе рассказал, что ехал домой после встречи с друзьями, когда полицейские задержали его из-за отсутствия документов, которые он якобы забыл дома.

"Я стоял около двери [кабинета], как мне сказали, потом он [полицейский] внутрь зашел, я слышал один раз стрельбу... Я боюсь там этой стрельбы, никого не было, я кричал, скорую вызвать хотел", - описывает ситуацию задержанный.

Следственный комитет России (СКР), тем не менее, предъявил ему обвинение в посягательстве на жизнь полицейского.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте, сказано в сообщении СКР. Назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и другие судебные экспертизы.

На видео, опубликованном СКР, мужчина говорит: "Я вышел, там комната, женщина там была. Я сказал, там стрельба, скорую вызывайте. Потом я ушел на метро".

Последняя смена

Ранее в МВД сообщили, что на станции метро "Курская" около полуночи неизвестный застрелил сотрудника полиции. Тело полицейского с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в подсобном помещении.

По предварительным данным, подозреваемый выхватил табельное оружие у стража порядка и выстрелил ему в голову.

Дело было возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Позднее СКР опубликовал видео с места преступления, на котором видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена.

Затем он указывает на подсобное помещение в углу платформы. Когда женщина идет к двери помещения, подозреваемый садится в поезд и уезжает.

Источник агентства ТАСС сообщил, что застреливший полицейского мужчина был пьян.

"Во время задержания речь его была несколько несвязной, координация движений нарушена. Он выглядел как человек, который находится в состоянии некоего опьянения", - сказал собеседник агентства.

Сам подозреваемый на допросе признал, что в ночь убийства употреблял алкоголь.

Источник РИА Новости сообщил, что задержанный раньше проживал в Оренбурге и не был судим. Сам Муратов рассказал, что работает в Москве с 2007 года и является гражданином России.

Как отмечает портал "Вести.Ru", для убитого полицейского - 23-летнего Андрея Райского - это была последняя смена. Ранее он написал рапорт об увольнении.