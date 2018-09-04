"Союзы" и "Прогрессы" проверят после слов Рогозина о сверле и неуверенной руке

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Корпорация "Энергия" проверит все корабли "Союз" и "Прогресс" на Байконуре и в Королеве. Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что причиной недавней утечки воздуха на "Союзе", пристыкованном к МКС, стало воздействие на обшивку корабля изнутри.

"В рамках ведущегося расследования причин нештатной ситуации на космическом корабле "Союз МС-09" принято решение обследовать все имеющиеся и находящиеся в производстве корабли "Союз" и "Прогресс" на наличие следов производственного брака", - сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Такое решение, по словам собеседника агентства, было принято внутренней комиссией РКК "Энергия" по итогам совещания, прошедшего в понедельник.

Проверка кораблей, которые находятся в производстве на территории корпорации в подмосковном Королеве, начнется в ближайшее время, а на Байконуре стартует со следующей недели, уточнил источник.

Русской службе Би-би-си в пресс-центре РКК "Энергия" заявили, что не дают никаких комментариев на эту тему.

Как уточняет РИА Новости, на Байконуре в настоящее время находятся три корабля, предназначенных для запуска к МКС: транспортные пилотируемые корабли "Союз МС-11" и "Союз МС-10" и грузовой корабль "Прогресс МС-10". На территории корпорации в Королеве в разных стадиях готовности находится более десятка кораблей.

30 августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха и падение давления. Как выяснилось, источник утечки находился в бытовом отсеке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09" - в его обшивке была обнаружена микротрещина.

Вечером того же дня космонавты заделали отверстие с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, а на следующий день укрепили получившуюся "заплату" дополнительным слоем герметика.

Расследованием причин разгерметизации на "Союзе" занялась специальная комиссия "Роскосмоса".

"Воздействие неуверенной рукой"

В день обнаружения утечки Рогозин предположил, что трещина в обшивке "Союза" могла появиться вследствие воздействия микрометеорита.

Однако в понедельник, 3 сентября, он заявил журналистам, что эта версия больше не рассматривается. "Версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри", - сказал Рогозин.

По его словам, на обшивке видны следы нескольких попыток воздействия сверла и его срыва.

"Сказать, что это, пока нельзя. Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности", - заявил глава "Роскосмоса".

Комиссия, расследующая причины разгерметизации, изучает технологические карты производства корабля и устанавливает всех, кто имел доступ к работам по его строительству, рассказал Рогозин. Установление виновника он назвал "делом чести РКК "Энергия".

При этом Рогозин отметил, что внимание уделяется в том числе версии о преднамеренном повреждении корабля уже в космосе.

"Что это: брак или некие преднамеренные действия? Где эти действия производились? На земле, или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем", - сказал он.

30 августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщали, что в месте расположения микротрещины обнаружены нефабричные следы клея.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли утверждал, что трещина образовалась из-за действий сотрудника, допустившего брак на производстве.

Сотрудник якобы заделал трещину специальным клеем, из-за чего ее не обнаружили во время испытаний перед запуском, однако впоследствии, уже на орбите, клей подсох и выдавился, объяснял собеседник агентства.