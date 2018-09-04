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Американский президент Дональд Трамп заявил, что сирийская армия при поддержке Ирана и России не должна атаковать провинцию Идлиб - последний крупный оплот вооруженной оппозиции в регионе.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В конце августа министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что сирийская армия готовится к масштабной военной операции в Идлибе. Когда именно ее планируется начать, неизвестно.

Бои за Идлиб ведутся с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Регион остается последним из крупных территориальных образований в Сирии, который не контролируется режимом Башара Асада.

На территории Идлиба расположена так называемая зона деэскалации, где могут находиться боевики различных вооруженных группировок, действующих в Сирии. В провинции проживает около 3 миллионов человек, там же находятся, по оценке ООН, порядка 10 тысяч джихадистов из террористических организаций "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра". Обе они запрещены в России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Идлиб - последний крупный оплот вооруженной оппозиции в Сирии

В ООН заявили, что военная операция, которую может поддержать Россия, приведет к гуманитарной катастрофе в регионе, и потребовали открытия гуманистарных коридоров для мирных жителей.

Российские учения

Россия с начала сентября проводит крупные военные учения у сирийских берегов. Чиновники не связывают напрямую учения и ситуацию в провинции Идлиб.

3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сложившуюся в Идлибе ситуацию нельзя терпеть бесконечно. Выступая перед студентами МГИМО, Лавров сказал: "Терпеть такое положение бесконечно невозможно. Мы сейчас предпринимаем активные усилия вместе с турецкими коллегами, сирийским правительством, иранцами, чтобы на земле размежевать нормальных оппозиционеров вооруженных от террористов, при этом сделав так, чтобы мирные граждане не пострадали".

Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова отмечала, что Москва обеспокоена сосредоточением в районе Средиземного моря крупной группировки западных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что ситуация вокруг Идлиба "оставляет желать лучшего".