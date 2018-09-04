Российские власти потребовали от Google не давать площадку Навальному

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Сразу несколько ведомств предупредили Google о недопустимости нарушения российского законодательства о выборах. В частности, претензии касаются распространения сведений о протестной акции оппозиционера Алексея Навального, которая должна пройти 9 сентября, в единый день голосования.

Центризбирком направил руководству Google письмо, в котором говорится, что "политические мероприятия, информация о которых распространяется через YouTube, являются незаконными".

"ЦИК России направил письмо главному исполнительному директору Google Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона номер 67 "Об основных гарантиях...", ну, коротко его назову", - сказал член ЦИК Александр Клюкин на совещании временной комиссии по защите государственного суверенитета России.

По его словам, "господин Навальный приобретает у Google рекламные инструменты для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер". YouTube принадлежит Google.

В Роскомнадзоре также сообщили об аналогичном предупреждении в адрес компании.

"Нам известны случаи, когда популярные сервисы и инструменты Google беспрепятственно становятся площадками, размещающими противоправный, незаконный контент, напрямую нарушающий нормы законодательства РФ по выборам", - сказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

Он рассказал о "десятках" YouTube-каналов, которые пропагандируют "антиобщественное поведение в период региональных выборов".

"Десятки специализированных YouTube-каналов, их более сорока, рассчитанных как на общефедеральный уровень, так и на региональную аудиторию, в постоянном режиме проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон", - сказал замглавы Роскомнадзора.

По его словам, ответ от компании пока не поступил. "Считаем, что отсутствие с их стороны должной реакции будет являться по сути прямым вмешательством во внутренние дела РФ, выразившемся в воспрепятствовании проведению законных демократических выборов", - добавил чиновник.

В пресс-службе Google агентству Интерфакс заявили, что компания рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов.

При этом Субботин заявил, что пока речь о блокировке YouTube не идет. "Соберемся потом на рабочую группу временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета после Единого дня голосования, подведем итоги и там посмотрим. Не будем забегать вперед", - пояснил Субботин.

Также с предостережением в Google обратилась прокуратура Центрального округа Москвы и Федеральная антимонопольная служба.

Митинг Навального

В начале августа оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении провести 9 сентября акцию против повышения пенсионного возраста. В этот день в России проходят выборы, будут выбирать и мэра Москвы.

В заявке, поданной московским властям, активисты указывали численность участников до 30 тысяч человек. В мэрии заявку не согласовали.

"В этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно", - объяснил Интерфаксу решение глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Мэрия не стала даже предлагать организаторам альтернативное место проведения акции. Черников объяснил этого тем, что дата акции совпадает с днем выборов мэра Москвы, а сторонники Навального, как он прочел в соцсетях, собираются вести агитацию по темам, не связанным с пенсионной реформой.

В конце августа Навального арестовали на 30 суток за участие в акции "Забастовка избирателей" 28 января этого года. Оппозиционер объясняет это желанием изолировать его накануне демонстрации против пенсионной реформы.