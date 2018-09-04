Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В антисемитизме различных высокопоставленных политиков-лейбористов обвиняют не в первый раз и не первый год

Руководство Лейбористской партии на заседании своего Национального исполнительного комитета приняло решение о признании международного определения антисемитизма.

В заявлении партии сообщается, что комитет принял все определения антисемитизма Международного фонда памяти жертв Холокоста (IHRA), в дополнение к тем, которые партия признала ранее.

Одновременно было принято заявление, в котором утверждается, что принятие международных дефиниций проявлений антисемитизма не будет препятствовать свободе выражения мнений о государстве Израиль или правах палестинцев.

Национальный исполнительный комитет партии также выразил удовлетворение заявлением лидера лейбористов Джереми Корбина, который высказал солидарность с еврейскими общинами, сообщил о необходимости противодействовать проявлениям антисемитизма, а также о необходимости защищать и права палестинцев.

В последние месяцы партия подвергалась жесткой критике за нежелание приводить свое определение антисемитизма в соответствие с международным.

Национальный исполнительный комитет партии лейбористов собрался на обсуждение вопроса об определении антисемитизма после того, как глава полиции Лондона Крессида Дик прокомментировала содержание оказавшихся в распоряжении Би-би-си внутреннего документа партии.

В документе, о котором идет речь, говорится о 45 случаях проявления антисемитизма со стороны членов партии. По словам Крессиды Дик, как минимум о 17 случаях из 45, описанных в документе лейбористов, нужно было проинформировать полицию.

Определение антисемитизма, о котором идет речь, было разработано Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA) и было признано международным сообществом. В прошлом году это определение одобрил Европейский парламент.

В июле Лейбористская партия при подготовке нового свода правил включила часть определения IHRA. Свод правил пришлось пересмотреть отчасти из-за протестов еврейских активистов, требовавших пересмотра кодекса партии.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Британские левые настаивают, что они - не антисемиты, а антисионисты, и требуют разделять антисемитизм и критику Израиля

Определение антисемитизма

Сформулированное созданной в 1998 году межправительственной организацией "Международный альянс в память о Холокосте" (The International Holocaust Remembrance Alliance или IHRA) определение было введено в устав партии еще в июле, однако некоторые его положения были тогда лейбористами опущены.

Само международное определение гласит: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое выражается в ненависти по отношению к евреям. Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или против их собственности, против еврейских общин и организаций и религиозных учреждений".

Также оно включает 11 примеров его проявления. Четыре примера из одиннадцати были опущены Лейбористской партией.

Лейбористы исключили из определения следующие пункты:

Обвинение евреев в том, что их больше интересуют интересы Израиля, чем интересы страны, гражданами которой они являются (Британия).

Отказ в праве еврейского народа на самоопределение, например, утверждения, что существование государства Израиль является проявлением расизма

Применение двойных стандартов, с требованием от Израиля поведения, которое не ожидалось или не требовалось ни от какого другого демократического государства

Сравнение современной политики Израиля с политикой нацистов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если в предыдущие годы главными обвиняемыми в антисемитизме были парламентарии, то в этом году гнев общественности обрушился на лидера партии - Джереми Корбина

Партия настаивала, что расширила и ввела в современный контекст эти примеры для обеспечения юридически обоснованных правил, на основании которых политическая партия может применять дисциплинарные меры по отношению к своим членам. В некоторых случаях, заявляют лейбористы, они пошли даже дальше, чем определение IHRA.

Корбин под огнем критики

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин утверждал, что определение и примеры антисемитизма, данные IHRA, требуют более широкого контекста.

"К сожалению, этот конкретный пример, касающийся Израиля и расизма, иногда использовался теми, кто хотел защитить Израиль от критики, которая по своей сути не была антисемитской. Комитет по внутренним делам палаты общин признал существование такой опасности, когда изучил примеры IHRA", - сказал ранее Корбин.

Лидер лейбористов говорил, что не хочет ограничивать ведущиеся в партии дискуссии о роли Израиля в поиске мирного урегулирования на Ближнем Востоке и борьбе за справедливость для палестинцев - вопросов, по которым он активно высказывался на протяжении всей своей политической карьеры.

Джон Макдоннел - министр финансов теневого кабинета и второй человек в партийной иерархии - еще до начала заседания выразил надежду, что теперь Национальный исполнительный комитет партии примет определение во всей его полноте.

Некоторые организации лейбористов, в том числе созданный в прошлом году "Голос евреев-лейбористов" (Jewish Voice for Labour), наоборот призывали комитет противостоять требованиям признать определение IHRA. Этот шаг, по их мнению, мог ограничить возможность критиковать действия Израиля против палестинцев.

Зампредседателя Лейбористской партии Том Уотсон также выражал надежду, что Национальный исполнительный комитет партии примет определение во всей его полноте, и что это станет началом нового диалога с еврейскими общинами Британии.

Парламентарий-лейборист Стивен Киннок назвал происходящее "битвой за души" лейбористов. В интервью Би-би-си он сказал, что Национальный комитет партии должен принять определение IHRA во всей его полноте. Любые исключения и оговорки, по его словам, лишь подольют масла в огонь.

Журналист и активист Лейбористской партии Майкл Сегалов был согласен с тем, что Национальный комитет должен принять определение IHRA - но с определенными разъяснениями, потому что в некоторых из них содержатся положения, способные ограничить право палестинцев описывать ситуацию, в которой они находятся, как угнетение.

"Внутри Лейбористской партии есть люди, использующие сложившуюся ситуацию как повод для нападок на ее лидера Джереми Корбина и на партию в целом", - полагает активист.

Джереми Корбин в ответ на критику, что он не предпринял достаточно усилий для борьбы с антисемитскими высказываниями некоторых членов партии и ее активистов, настаивает, что в партии нет места предрассудкам любого рода.

Сам Корбин не раз подвергался критике за то, что он не принял необходимые меры, для того, чтобы предотвратить проявления расизма в партии.

В середине августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил Корбина из-за фотографии, на которой тот возлагает венок на могилу членов организации "Черный сентябрь" в Тунисе, ответственной за теракт в Мюнхене в 1972 году.

На снимках, сделанных в 2014 году в Тунисе, видно, как Джереми Корбин принимает участие в поминальной церемонии на могиле боевиков "Черного сентября" и ООП и возлагает траурные венки.

При Корбине британских лейбористов постоянно критикуют за процветающий в рядах партии антисемитизм. Ранее министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал Корбина уйти в отставку как из-за обстановки в партии в целом, так и из-за скандальной фотографии в частности.