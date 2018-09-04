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В Японии бушует сильнейший за 25 лет тайфун, в результате которого погибли одиннадцатьчеловек, более 160 пострадали.

Тайфун "Джеби" обрушился на западные районы страны и сопровождается проливным дождем. Порывы ветра достигают скорости 172 км/ч.

В результате стихийного бедствия в Осакском заливе танкер врезался в мост, а в районе Киото рухнула крыша железнодорожной станции.

Власти отдали распоряжение о том, чтобы более миллиона человек в пострадавших районах покинули свои дома, метеослужбы предупреждают о штормовых волнах, наводнениях и оползнях.

Десятки тысяч человек остались без электроснабжения, и власти призвали людей перебраться в безопасные районы.

Шторм обрушился на остров Сикоку около полудня во вторник по местному времени, а затем прошелся по крупнейшему главному острову Японии Хонсю. Ожидается, что по мере продвижения на север тайфун будет ослабевать.

"Джеби" - первый тайфун, получивший классификацию "очень сильный" метеорологического агентства страны, с тех пор как в 1993 году на основные острова Японии обрушился разрушительный тайфун. Тогда погибло и пропало без вести 48 человек.

В районах стихийного бедствия отменены сотни авиарейсов, поездов и паромных перевозок.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аэропорт Кансай - взлетно-посадочные полосы выведены из строя

В результате наводнения затоплены взлётно-посадочные полосы в международном аэропорту Кансай, построенном на искусственном острове в заливе.

Премьер-министр Синдзо Абэ созвал экстренное совещание и призвал людей принять меры, как он выразился, для защиты своей жизни, в том числе подготовиться к скорейшей эвакуации.

На кадрах, запечатлевших стихию, видны гигантские волны, бьющиеся о берег, и летающие в воздухе обломки.

Правообладатель иллюстрации Kyodo/via REUTERS Image caption Тайфун поднял гигантсткие волны

Японское метеорологическое агентство предупредило о возможных оползнях, наводнениях и шквальном ветре, а также о сильных приливах, молниях и торнадо в пострадавших районах.

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / Kagawa prefectural police Image caption Ветер настолько сильный, что легко переворачивает грузовые машины

Япония часто страдает от сильных штормов, а в это лето пережила экстремальные погодные условия.

В июле оползни и массовые наводнения - самые сильные за последние несколько десятилетий - унесли жизни более 200 человек. Затем началась рекордная жара.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption От тайфуна "Джеби" сильно пострадала Осака

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