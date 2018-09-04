Amazon стала вторым американским "триллионером" вслед за Apple

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Капитализация компании интернет-торговли Amazon достигла 1 трлн долларов на бирже Nasdaq. Цена акций компании 4 августа в моменте превышала 2050 долларов за штуку, позже она опустилась ниже.

В начале августа Apple стала первой публичной американской компанией рыночной стоимостью более 1 трлн долларов. Это произошло, когда Apple опубликовала данные о доходах за третий квартал 2018 года.

Первой в мире "высоту" в триллион долларов капитализации взяла в 2007 году китайская нефтегазовая компания PetroChina. В первый же день торгов на Шанхайской фондовой бирже цена ее акций выросла на 163%, однако позже компания начала нести убытки и не смогла удержать результат.

За последний квартал 2017 года Amazon получила рекордную прибыль за всю свою историю - 2 млрд долларов. Основатель и владелец компании Джефф Безос считается самым богатым человеком мира - его состояние достигало 132 млрд долларов. Крупнейшим рынком для компании остаются США, причем Amazon занимается не только виртуальной торговлей - в прошлом году она приобрела торговую сеть Whole Foods за 13,7 млрд долларов.

Рыночная капитализация - это сумма, которая несколько оторвана от реальных показателей компании, поясняет Тимур Нигматуллин, аналитик управления инвестиционного консультирования АО "Открытие Брокер". "Она, скорее, ожидания инвесторов", - поясняет он.

Компания с самой высокой капитализацией на Московской бирже - "Роснефть". На вечер 4 сентября ее капитализация равна примерно 68,5 млрд долларов.