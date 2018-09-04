Россия вернет на родину бразильца, осужденного за шаманский напиток

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время процесса бразилец говорил, что чай аяуаска нужен ему для проведения религиозных ритуалов

Суд в Саратовской области разрешил передать на родину осужденного в России бразильца, называющего себя шаманом. 68-летний Эдуардо Шианка Роша попал в колонию в 2017 году после того, как ввез в страну содержащую наркотик настойку аяуаска.

О передаче осужденного просили сам Роша, его родственники и МИД Бразилии. "Некие формальности [еще] надо будет соблюсти, но я надеюсь, что в течение месяца он окажется на бразильской земле", - сказал Русской службе Би-би-си адвокат бразильца Эдуард Усиков.

Мужчину задержали в августе 2016 года в аэропорту "Домодедово". При себе у него были бутылки с чаем аяуаска. Сам Роша на суде говорил, что настойка нужна ему для проведения религиозных ритуалов. О том, что она находится под запретом в России, он якобы не знал.

В России, как и в большинстве других стран, аяуаска запрещена законом - она содержит вызывающий галлюцинации наркотик диметилтриптамин. В Бразилии же она легальна.

Тем не менее, по словам адвоката Усикова, на родине Эдуардо Шианка Роша останется под надзором.

"Его туда отправляют именно для отбытия наказания. В Бразилии [настойка] легализована. Но по решению российского суда не идет речь об аяуаске. Идет речь о веществе, которое содержит DMT [диметилтриптамин], - говорит адвокат. - Формально это наркотическое средство. Бразильцы с наркотиками борются, тоже есть статья, которая предполагает, что непосредственно DMT является запрещенным веществом к обороту, соответственно за это предусмотрено наказание".

В колонии бразилец находится около года

Летом 2017 года Домодедовский городской суд приговорил Эдуардо Шианку Рошу к 6,5 годам лишения свободы, признав виновным в контрабанде наркотиков. Позже Мособлсуд сократил это наказание вдвое - до трех лет.

С тех пор бразильские власти вели переговоры о возможности передачи Роши на родину. На стадии следствия за бразильца вступался даже президент страны Мишел Темер. В октябре 2016 года во время ужина в честь открытия саммита БРИКС в Индии он попросил российскую делегацию вмешаться в ситуацию.

Срок Эдуардо Шианка Роша отбывает в одной из колоний в Саратовской области. По словам его адвоката, не знающему русского языка бразильцу попались англоговорящие сокамерники, с которыми у него получалось общаться.

Во время заключения называющий себя целителем мужчина занимался написанием мемуаров. "Я думаю, в ближайшее время он их все-таки опубликует. Наверное, к нему придет еще большая известность", - предполагает Усиков.