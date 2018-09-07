Путину не удалось поднять рейтинг телеобращением о пенсиях

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images Image caption Пресс-секретарь Кремля уверяет, что Путина не волнует падение рейтинга

Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о своих предложениях по смягчению вызвавшей массовое недовольство пенсионной реформы. Однако на его упавшем рейтинге это не сказалось, следует из последних данных соцопросов.

Обращение Путина, сделанное 29 августа в эфире восьми федеральных каналов, не прошло незамеченным для граждан. По данным телеизмерителей, оно стало одной из самых популярных трансляций за год и одним из самых популярных эфиров с участием президента с 2016 года. 12% россиян назвали его главным событием минувшей недели, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".

Это было первым большим выступлением Путина о нашумевшей реформе - и сразу же с предложениями по чуть меньшему увеличению возраста выхода на пенсию женщин. До этого пенсионная реформа резко обрушила рейтинг Путина, правительства и "Единой России", и эксперты предполагали, что выступление со "смягчающими" предложениями поможет исправить ситуацию.

Однако россиян обращение президента не заставило относиться к нему лучше и не привело к росту рейтингов. Опрос ВЦИОМа, проведенный после выступления президента, показал, что работу Путина одобряют 65,2% респондентов. На прошлой неделе его хвалили даже больше - 66,1%. По-прежнему четверть опрошенных "в целом не одобряют" деятельность главы государства. ВЦИОМ проводил опрос с 27 августа по 2 сентября.

Media playback is unsupported on your device "Прошу отнестись с пониманием": что Путин сказал о пенсионной реформе

Исследование ФОМа показало те же результаты - по мнению 66% респондентов, Путин работает на своем посту хорошо. Исследование прошло 1-2 сентября. К рейтингу одобрения в 75%, который социологи ФОМа фиксировали до объявления о повышении пенсионного возраста, Путину вернуться так и не удалось.

Доверие к президенту после обращения о пенсиях тоже не выросло. По данным ВЦИОМ, в ходе последнего опроса 37,5% заявили, что доверяют Путину. Рейтинг доверия к главе государства с момента объявления о пенсионной реформе держался на этом уровне.

ФОМ же в ходе последнего опроса зафиксировал падение доверия к президенту. 38% опрошенных сообщили, что за последний месяц стали меньше доверять Путину, неделю назад так говорили 36%. Всего 16% сказали, что в последнее время их доверие к президенту выросло, остальные (46%) затруднились с ответом.

"Недовольство и протестная активность в связи с пенсионной реформой в последнее время росли по эскпоненте: если в первые недели после объявления о повышении пенсионного возраста в самых крупных городах на митинги выходило по 100-200 человек, то к августу, незадолго до выступления президента, в сотнях городов люди протестовали, а в крупных на улицы вообще тысячи вышли", - отметил политолог Андрей Колядин.

По его словам, все процессы имеют инерцию, и ситуация, когда человек сегодня недоволен чем-то, а завтра уже все нормально, невозможна. "Выступление президента приостановило рост недовольства в геометрической прогрессии, и это уже позитив для власти", - сказал политолог. Опрос ФОМ показал, что готовность россиян выйти на митинги в ближайшее время снизилась с 30% по данным на 19 августа до 26% в сентябре.

"Что касается восстановления рейтингов президента, над этим нужно работать - вот [ведущий "России-1" Владимир] Соловьев начал делать передачу еженедельную с рассказом, как работает Путин, - привел пример Колядин. - Определенные надежды на то, что будет восстановление рейтингов или, как у нас принято говорить, "отскок", есть".

"Люди делают прагматичный выбор"

Рейтинги Путина, которые последние четыре года держались на высоком уровне, начали падать именно после объявления правительства о пенсионной реформе 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу. Если в течение нескольких лет после Олимпиады в Сочи и аннексии Крыма за президента были готовы голосовать больше 60% россиян - а в 2015 году этот показатель, по данным ФОМа, достиг 74%, к сентябрю электоральный рейтинг откатился до 46%. Это самый низкий уровень поддержки президента с 2013 года, когда его рейтинг опускался до 45%. И обещания президента смягчить реформу не помогли.

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS via Getty Images Image caption Россияне заметили обращение Путина, но рейтинги власти от этого не выросли

Электоральный рейтинг и оценка работы Путина - это разные вещи, подчеркнул политолог Константин Калачев. "Многие считают, что для Путина это последний срок, - говорит эксперт. - Повысить оценку работы возможно. Электоральный рейтинг - уже сложнее. Если люди предполагают, что срок эксплуатации политика, как срок годности продукта, истекает, и остается поблагодарить его и искать чего-то нового, то с этим трудно что-то поделать".

Фигура Путина по-прежнему воспринимается большинством как безальтернативная, считает Калачев. При этом падение рейтинга, говорит Калачев, может объясняться не только пенсионной реформой: "Большинству долгое время объясняли, что главная проблема не в нас самих, а в сложившейся международной обстановке. Но прогресса в отношениях с Западом нет, после встречи Путина и Трампа ничего не изменилось, а только появились новые санкции. Люди делают прагматичный выбор и ведут себя рационально".

По словам политолога, преувеличивать важность снижения рейтинга не стоит - оно носит ситуативный характер, тем более что последние новости были в основном плохие: "Высокие ожидания, которые были на выборах, и реалии сентября сталкиваются и приводят к тому результату, который и цитируют социологи".

Кто упал вместе с Путиным

Вместе с рейтингом Путина упал и уровень поддержки "Единой России", которая поддерживает реформу. Именно голоса единороссов позволили принять законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. В начале августа ФОМ зафиксировал самый низкий рейтинг у "Единой России" за десять лет - 33%. Сентябрьский опрос показал, что дела у партии на поправку не пошли - на выборах ее поддержали бы 35%. При этом 9 сентября в единый день голосования в России пройдут выборы 26 глав регионов, 17 заксобраний и довыборы семи депутатов Госдумы.

Сильнее всего реформа обрушила рейтинг премьера Дмитрия Медведева: по данным ФОМ, к августу доверие к нему упало до 24%. В сентябре рейтинг доверия подрос до 27%, но большинство (51%) премьеру не доверяет. Против самого повышения пенсионного возраста высказывается 80% россиян, показал июньский опрос ФОМ.

Кремль на фоне падения рейтингов подчеркнуто дистанцировался от обсуждения темы пенсий, предлагая задавать вопросы по этой теме правительству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недовольство россиян, заявлял, что Путина не волнует падение рейтинга: "Он весьма прагматично к этому относится". Песков также говорил, что президент принял решение записать телеобращение "моментально". Впрочем, как утверждало издание "Проект", Кремль изначально готовился к тому, что именно Путин объявит о смягчении реформы - изначально заявление готовили на сентябрь, но из-за общественного напряжения его перенесли на конец августа.

Обращение Путина в конце августа стало фактически его первым развернутым комментарием по этому вопросу - до этого президент лишь сказал, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста.