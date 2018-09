Минкульт не выдал разрешение на показ в России фильма о "коллекции Гитлера"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В фильме рассказывается о том, как нацисты похищали произведения классического искусства и конфисковывали "дегенеративную" живопись

Минкульт России не выдал прокатное удостоверение фильму "Похищенные сокровища Европы" ("Hitler versus Picasso and the Others"), рассказывающему о произведениях искусства, похищенных и конфискованных нацистами, сообщил прокатчик. В самом ведомстве заявили, что "никакого отказа не было", а задержка с выдачей удостоверения связана с дополнительной экспертизой.

"С глубоким сожалением сообщаем, что министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу "Похищенные сокровища Европы", - сказано в сообщении компании CinemaEmotion (кинопрокатное подразделение "Невафильм") в "Фейсбуке".

Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, отметили к компании. Из заявления гендиректора "Невафильм" Олега Березина следует, что проблемой могла стать демонстрация в фильме нацистской символики.

"Причина очевидно та же, по которой сегодня не получил бы прокатное удостоверение Михаил Ромм на свой фильм "Обыкновенный фашизм" - показательно, что оба фильма использовали одни и те же кадры кинохроники", - написал он в "Фейсбуке".

Минкульт ответил

В пресс-службе минкультуры в то же время заявили, что "никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было", а задержка с выдачей удостоверения произошла из-за необходимости провести дополнительную экспертизу.

"Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента минкультуры России, сверились с законом, с постановлением правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение", - цитирует директора департамента кинематографии минкультуры Ольгу Любимову ТАСС.

Представитель CinemaEmotion Мария Безенкова при этом настаивает, что ее компания получила отказ от министерства.

"30 августа мы получили номер прокатного удостоверения, который сейчас волшебным образом исчез из реестра министерства культуры. Вчера мы должны были забрать физическую копию прокатного удостоверения, но когда наш сотрудник приехал за прокатным удостоверением, он получил отказ", - рассказала она РИА Новости.

Что это за фильм

"Невафильм" планировала выпустить "Похищенные сокровища Европы" 6 сентября - к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Картину итальянского режиссера Клаудио Поли собиралась показывать в том числе Государственная Третьяковская галерея. Сейчас на ее сайте опубликовано сообщение об отмене всех сеансов, а страница с описанием фильма удалена.

Фильм "представляет собой удивительное путешествие по пяти выставкам", в нем представлены шедевры Боттичелли, Клее, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена и многих других, говорится в описании фильма на портале "Кинопоиск".

Как отметил Березин, лента, в частности, рассказывает о европейских шедервах, вывезенных нацистами в Германию и ставших так называемой "коллекцией Гитлера".

Правообладатель иллюстрации ullstein bild Dtl./Getty Images Image caption Адольф Гитлер на выставке "дегенеративного искусства" в Дрездене, 1935 год

"Этот фильм об искусстве, фильм о мировой культуре, к сожалению, не будет пока доступен российским кинозрителям благодаря чиновникам министерства культуры РФ - вот же ирония: минкульт не разрешил прокат фильма о культуре... Очевидная мечта минкульта "заклеить стикерами" всю нашу историю", - написал он.

Березин отметил, что компания намерена дождаться мотивировочной части отказа, а затем заняться "практическим кейсом по принуждению минкульта выдать ПУ [прокатное удостоверение]".

В 2018 году министерство культуры обвиняли в цензуре из-за отказа в выдаче прокатного удостоверения британской комедии "Смерть Сталина" и переноса премьер фильмов "Приключения Паддингтона-2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти".

