Скотленд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей "Новичком". Тереза Мэй винит Россию
Британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые были сотрудниками ГРУ.
"Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа", - говорится в заявлении полиции.
Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, ненастоящие.
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Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет.
"Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны", - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг.
По словам Терезы Мэй, санкция на отравление в Солсбери, вероятно, была получена от высшего руководства России.
Трехдневная поездка
Полиция опубликовала заявление, в котором подробно описываются действия россиян на территории Британии 2-4 марта:
- 2 марта: Петров и Боширов прилетают в лондонский аэропорт Гэтвик из Москвы и останавливаются в отеле City Stay Hotel.
- 3 марта: утром россияне отправляются на поезде в Солсбери и возвращаются в Лондон вечером того же дня. Полиция предполагает, что они проводили предварительную разведку и что их действия в тот день никак не угрожали общественной безопасности.
- 4 марта: подозреваемые снова отправляются по тому же маршруту в Солсбери, где попадают на запись камер наблюдания возле дома Скрипалей. Следователи предполагают, что они отравили входную дверь дома нервно-паралитическим веществом "Новичок". Вечером они возвращаются в Лондон и сразу вылетают в Москву.
Ровно через два месяца, 4 мая, комната отеля, где жили россияне, была исследована специалистами по химзащите, которые обнаружили там образцы "Новичка" в количестве, не представляющем опасности для здоровья человека.
Полиция также сообщила, что образцы "Новичка" были найдены в контрафактном флаконе духов Nina Ricci, с которым контактировала Дон Стерджесс, умершая от отравления в Эймсбери в июне.
"Мы говорили с Nina Ricci и провели соответствующие расследования. Nina Ricci и наши выводы подтвердили, что это не был подлинный флакон Nina Ricci", - говорится в заявлении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон воздержаться от "публичных обвинений и информационных манипуляций".
"Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", - отметила Захарова.
Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин назвал опубликованные Лондоном сведения провокацией.
"Мы рассматриваем это в качестве провокации. Мы сразу заявили, что Россия не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Виктория Скрипаль, сестра Юлии Скрипаль, обратила внимание на распространенность фамилий подозреваемых в России.
"Как вы думаете, Александров Петровых сколько в России и Русланов Бошировых? Фотографии я не видела. Просто услышала эти фамилии. А почему не Иванов? Получается, что каждого третьего можно взять и сказать, что это он", - сказала Виктория Скрипаль РИА Новости.
Два отравления
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены днем 4 марта в центре города Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Эксперты установили, что они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Вскоре после этого Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить объяснения по поводу произошедшего.
Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.
30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.
Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Дон Стерджесс также погибла от "Новичка".
Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.
В свою очередь посольство России в Лондоне обвинило Британию в отказе предоставить доступ к Скрипалям.
В заявлении посольства говорится, что Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы полгода назад при невыясненных обстоятельствах.